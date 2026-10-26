بقایی می‌گوید مقدمه‌ای برای اقدامات گسترده‌تر در مسیر شکل‌دهی به امنیت درون‌زا باشد؛ موضوعی که جمهوری اسلامی ایران چندین دهه بر آن تأکید کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری هفتگی با اصحاب رسانه ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت حضرت فاطمه (س) گفت:  بقایی گفت: امروز مصادف با سالروز حمله تروریستی به حرم مطهر شاهچراغ (ع) در شیراز است که در آبان‌ماه ۱۴۰۱ رخ داد و طی آن، تعدادی از هم‌وطنانمان، از جمله سه دانش‌آموز، به شهادت رسیدند. به روان پاک تمامی شهدای این حادثه درود می‌فرستیم و یاد و خاطره آنان را گرامی می‌داریم.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: امروز همچنین سالروز ثبت تخت جمشید در فهرست میراث جهانی یونسکو به‌عنوان یکی از نخستین آثار تاریخی ایران است. نکته قابل‌توجه آن است که این رویداد در سال ۱۳۵۸ و در نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی به وقوع پیوست. این موضوع معنادار است و نشان می‌دهد که پاسداشت و تکریم میراث تمدنی و فرهنگی ایران، همواره برای ملت و کشور ما از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده است.

دیپلمات ارشد کشورمان بیان کرد: تحولات منطقه‌ای با سرعت در حال وقوع است و نگرانی‌های متعددی در این زمینه وجود دارد. جمهوری اسلامی ایران با هوشمندی، تحولات منطقه را رصد می‌کند و برای مواجهه با هرگونه رویداد احتمالی آمادگی دارد. این روند رصد و آمادگی برای مواجهه با تحولات مختلف همچنان ادامه خواهد یافت.

نشست با کشورهای منطقه به پیشنهاد عاصم منیر برگزار می‌شود

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: همان‌طور که معاون محترم دبیر شورای عالی امنیت ملی اعلام کرد، قرار است امروز تهران میزبان مقام‌های ارشد سه کشور ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی باشد. وزیر دفاع عربستان سعودی، فرمانده ارتش پاکستان و رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه به ایران سفر خواهند کرد.

بقایی گفت: ابتکار برگزاری این نشست در جریان سفر آقای عاصم منیر به تهران مطرح شد و جمهوری اسلامی ایران نیز با دیدگاهی مساعد آن را بررسی کرد. پس از آن، مقدمات لازم برای برگزاری این نشست فراهم شد و قرار است این دیدارها امروز انجام شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: از نظر ما، نفس تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد سازوکارهای امنیت منطقه‌ای، یا دست‌کم گفت‌وگو و تأمل درباره چنین سازوکارهایی بر مبنای منافع مشترک، اقدامی قابل‌توجه و ارزشمند است. این نشست می‌تواند مقدمه‌ای برای اقدامات گسترده‌تر در مسیر شکل‌دهی به امنیت درون‌زا باشد؛ موضوعی که جمهوری اسلامی ایران چندین دهه بر آن تأکید کرده و همواره بر این باور بوده است که امنیت منطقه تنها از طریق ابتکار عمل و با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی کشورهای منطقه قابل تأمین خواهد بود.

دیپلمات ارشد کشورمان بیان کرد: تحولات دو سال اخیر، به‌ویژه هشت ماه گذشته، نشان داده است که دستیابی به امنیت پایدار و قابل اتکا در منطقه، جز از طریق ایجاد اعتماد و گسترش همکاری میان کشورهای منطقه امکان‌پذیر نخواهد بود. بر همین اساس، تقویت تعاملات منطقه‌ای و تلاش برای شکل‌دهی به سازوکارهای مشترک امنیتی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین ثبات و امنیت پایدار ایفا کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تصریح کرد: قرار است در جریان دیدارهای این سه مقام با رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی امنیت ملی، درباره موضوعات مختلف گفت‌وگو شود. این نشست، نخستین جلسه در این چارچوب است و طبیعتاً دستور کار جلسات بعدی نیز باید در ادامه مشخص و درباره آن تصمیم‌گیری شود.

بقایی گفت: بدون تردید، موضوعات مهم منطقه‌ای، از جمله توسعه‌طلبی، تحولات فلسطین اشغالی و وضعیت مناطق پیرامونی، به‌ویژه لبنان، از جمله محورهایی خواهند بود که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی اظهار کرد: به‌طور کلی، برگزاری چنین نشستی نمی‌تواند فارغ از پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و آثار و تبعات آن برای کل منطقه باشد. ازاین‌رو، این موضوع قطعاً یکی از محورهای مهم گفت‌وگوهای پیش رو خواهد بود.

 

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برچسب ها: جنگ با آمریکا ، مذاکره با آمریکا
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