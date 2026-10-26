مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری از آزمون ۳۶۶ وسیله سنجش و توزین سبک در مراکز خریدوفروش استان طی نیمه نخست امسال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - سینوش همت‌زاده مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری، با اشاره به اجرای طرح آزمون ادواری وسایل سنجش و توزین در استان گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۳۶۶ وسیله سنجش و توزین سبک مورد استفاده در دادوستد‌های عمومی، از سوی آزمایشگاه‌های همکار تأییدصلاحیت‌شده در حوزه اندازه‌شناسی قانونی آزمون شد.

وی افزود: بر اساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، برنامه‌ریزی و نظارت بر امور اندازه‌شناسی قانونی کشور از وظایف سازمان ملی استاندارد ایران است و اداره اندازه‌شناسی، اوزان و مقیاس‌های اداره کل استاندارد استان نیز آزمون دوره‌ای وسایل سنجش مورد استفاده در معاملات عمومی را بر عهده دارد.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری ادامه داد: در این طرح، صحت عملکرد ترازو‌های سبک و دیجیتال و باسکول‌های متحرک مورد استفاده در مراکز عرضه و توزیع، از جمله میادین میوه و تره‌بار، طلافروشی‌ها، تأسیسات سیلندرپرکنی، قنادی‌ها و نانوایی‌ها بررسی می‌شود تا خریداران و فروشندگان از دقیق بودن وزن‌کشی در معاملات اطمینان داشته باشند.

همت‌زاده با تشریح مراحل آزمون وسایل سنجش گفت: پس از بررسی و آزمون هر وسیله، در صورت تأیید صحت عملکرد، صورت‌جلسه آزمون تنظیم و برچسب استاندارد تکمیل و روی وسیله نصب می‌شود؛ برچسبی که باید در معرض دید عموم قرار داشته باشد.

وی افزود: در صورت تأیید نشدن عملکرد وسیله سنجش و توزین، فرم تعهدنامه اصلاح و تعمیر تکمیل و مهلت لازم برای رفع مشکل تعیین می‌شود.

مدیرکل استاندارد چهارمحال و بختیاری با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم در اجرای این طرح تصریح کرد: هدف از آزمون دوره‌ای وسایل سنجش، ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان هنگام خرید و حمایت از کسبه است و این طرح در تمامی شهرستان‌های استان اجرا می‌شود.

همت زاده ضمن تشکر از همکاری مسئولین واحدهای صنفی استان جهت اجرای طرح فوق در سال جاری ادامه داد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد اطمینان خاطر برای شهروندان در زمان خرید و همچنین حمایت از کسبه است و در تمامی شهرستانهای استان اجرا خواهد شد، لذا مردم شریف استان در هنگام خرید به منظور اطمینان از صحت عملکرد وسایل توزین، حتما به برچسب الصاق شده بر روی ترازوها توجه نموده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را از طریق تلفن گویای ۱۵۱۷ و سامانه الکترونیکی مردم دار به نشانی https://1517.inso.gov.ir اعلام نمایند تا با متخلفین مربوطه برخورد قانونی صورت پذیرد.