مدیر کل بیمه سلامت استان تهران گفت: اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب العلاج ۱۵ همت برای سال جاری است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - محمد غلام نژاد، مدیر کل بیمه سلامت استان در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طلب داروخانه‌های بخش خصوصی تا بخشی از خرداد ماه، بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی علی الحساب تا شهریور، بیمارستان‌های خصوصی علی الحساب تا مرداد ماه و مطب‌های خصوصی تا ماه خرداد پرداخت شده است.

به گفته وی، درحال حاضر اسناد پذیرش شده تیرماه توسط بیمه سلامت استان تهران به موسسات طرف قرار داد بیمه سلامت، پرداخت شده است.

مدیر کل سلامت استان تهران با اشاره به تعداد بیماران خاص و صعب العلاج در استان تهران، تاکید کرد: در حال حاضر تعداد بیماران خاص و صعب العلاج نشان دار شده ۳۹۹۶۱۰ نفر است؛ اعتبار صندوق بیماران خاص و صعب العلاج در سال جاری حدود ۱۵ همت تعیین شده است.

غلام نژاد تصریح کرد: اکنون قیمت گذاری دارو در حیطه اختیارات بیمه سلامت استان تهران نیست، اما به طور کلی بر اساس مصوبه ابلاغی، دارو‌های مورد تعهد تولید داخل، پوشش بیمه‌ای‌شان ۷۰ درصد تعرفه است که سهم بیمار ۳۰ درصد خواهد بود.

برچسب ها: بیمه سلامت ، پوشش بیمه ای داروها
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