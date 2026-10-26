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اوباما علیه ترامپ + فیلم

باراک اوباما، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، با انتقاد از دونالد ترامپ به دلیل آغاز جنگ علیه ایران، این جنگ را اقدامی غیرضروری دانست و از پیامد‌های نظامی و اقتصادی آن، از کاهش ذخایر موشکی آمریکا تا افزایش هزینه‌های زندگی شهروندان آمریکایی، انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - باراک اوباما جنگ دولت ترامپ علیه ایران را جنگی بدون خواست و رأی مردم آمریکا می داند که با وعده‌های انتخاباتی ترامپ همخوانی ندارد. او با اشاره به حملات علیه پایگاه‌ها و متحدان آمریکا، کشته شدن آمریکایی ها و زخمی شدن صد‌ها نفر دیگر، کاهش ذخایر موشکی ایالات متحده را از پیامد‌های این جنگ برشمرد. اوباما همچنین با اشاره به موقعیت راهبردی ایران در تنگه هرمز، بر اهمیت این آبراه در انتقال نفت به بازار‌های جهانی تأکید کرد.

رئیس‌جمهور پیشین آمریکا بحران تنگه هرمز را از عوامل افزایش قیمت جهانی نفت و گازوئیل، بالا رفتن هزینه انرژی و گران‌تر شدن کالا‌ها دانست. اوباما جنگ علیه ایران و افزایش هزینه‌های زندگی را از عوامل نارضایتی از دولت ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا دانست و با این مواضع، انتقاد خود را از سیاست‌های رئیس‌جمهور کنونی در قبال ایران و پیامد‌های آن برای مردم آمریکا مطرح کرد.

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