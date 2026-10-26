پلیس لرستان از دستگیری سارق طلاجات به ارزش ۸۰ میلیارد ریال و کشف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهان انتظامی شهرستان‌های مختلف لرستان از اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، توقیف خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های متخلف، جمع‌آوری معتادان متجاهر، دستگیری سارقان و عاملان درگیری و کشف تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز خبر دادند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در بروجرد

سرهنگ مهدی مهدوی‌کیا، فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی، افزایش نظم و انضباط عمومی و برخورد قاطع با ناهنجاری‌های اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان بروجرد طرح‌های مختلف انتظامی را به مرحله اجرا گذاشتند.

وی از پلمب دو واحد سفره‌خانه متخلف خبر داد و افزود: در جریان اجرای این طرح‌ها، ۲۰ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودروی متخلف توقیف و ۱۲ نفر از معتادان متجاهر به‌منظور ترک اعتیاد و بازپروری از سطح معابر جمع‌آوری شدند.

دستگیری سارق تحت تعقیب سرقت ۸۰ میلیارد ریالی طلاجات در رومشکان

سرهنگ مصطفی تیموری، فرمانده انتظامی شهرستان رومشکان، در تشریح این خبر اظهار داشت: در پی وصول نیابت قضایی و شناسایی فردی که به اتهام سرقت ۳۵۰ گرم طلاجات به ارزش تقریبی ۸۰ میلیارد ریال در یکی از استان‌های همجوار تحت تعقیب بود، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان رومشکان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات پلیسی، موفق شدند این فرد را طی عملیاتی دستگیر کنند. متهم پس از دستگیری، برای رسیدگی به پرونده و انجام مراحل قانونی به مرجع قضایی درخواست‌کننده اعزام شد.

زمین‌گیر شدن سارق مسلح احشام در سلسله

سرهنگ کامران حسنوند، فرمانده انتظامی شهرستان سلسله، در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مأموران یگان امداد شهرستان سلسله حین گشت‌زنی و انجام مأموریت‌های انتظامی، به یک دستگاه خودروی حامل احشام مشکوک شدند و به راننده آن دستور ایست دادند.

وی افزود: سرنشینان خودرو در جریان تعقیب‌وگریز، با اقداماتی سعی در منحرف کردن خودروی انتظامی و جلوگیری از ادامه حرکت مأموران داشتند که در ادامه، با تیراندازی به سمت حافظان امنیت، اقدام به حمله مسلحانه کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سلسله تصریح کرد: مأموران انتظامی با اقتدار و در راستای دفاع از خود، به تیراندازی متقابل پرداختند و موفق شدند یکی از سارقان را با اصابت گلوله زمین‌گیر و دستگیر کنند.

سرهنگ حسنوند خاطرنشان کرد: متهم دستگیرشده که از سارقان سابقه‌دار است، برای مداوا به مرکز درمانی منتقل شده و تلاش مأموران برای شناسایی و دستگیری همدست وی ادامه دارد.

کشف ۸ دستگاه ماینر غیرمجاز استخراج رمزارز در کوهدشت

سرهنگ علی امانی، فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان کوهدشت با انجام اقدامات اطلاعاتی، چند واحد مسکونی را که به محل نگهداری و فعالیت دستگاه‌های استخراج رمزارز تبدیل شده بودند، شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت افزود: مأموران پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، از محل‌های موردنظر بازرسی کردند و موفق به کشف ۸ دستگاه ماینر قاچاق شدند.

وی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی تجهیزات مکشوفه را ۱۶ میلیارد ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: در این رابطه ۸ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری ۶ عامل درگیری و ایجاد مزاحمت در دورود

سرهنگ مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، اظهار داشت: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی مبنی بر وقوع یک فقره درگیری و ایجاد مزاحمت در یکی از محله‌های شهرستان دورود، بلافاصله عوامل کلانتری ۱۱ به محل اعزام شدند.

وی افزود: عاملان درگیری و مزاحمت با مشاهده حضور نیرو‌های پلیس قصد فرار داشتند که با اجرای عملیاتی مقتدرانه، تمامی عاملان درگیری دستگیر و به مقر انتظامی منتقل و ۶ فرد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در خرم‌آباد

سرهنگ هادی کیانمهر، فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد، در تشریح این خبر اظهار داشت: در راستای ارتقای امنیت و انضباط اجتماعی، برخورد قاطع با هنجارشکنان و پیشگیری از وقوع سرقت، طرح ارتقای امنیت اجتماعی در سطح شهرستان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، مأموران ۴۴ دستگاه خودرو و موتورسیکلت متخلف را توقیف و به پارکینگ منتقل کردند. همچنین ۲۳ معتاد متجاهر جمع‌آوری و ۶ سارق که در زمینه سرقت از مشاعات ساختمانی و محتویات داخل خودرو فعالیت داشتند، شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان خرم‌آباد با اشاره به کشف ۸ فقره سرقت در این طرح تصریح کرد: متهمان دستگیرشده پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.

منبع: پلیس لرستان