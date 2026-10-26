باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل صدا و سیمای استان فارس در دیدار با رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ضمن بررسی ظرفیت‌های مشترک علمی و رسانه‌ای، بر ضرورت تقویت ارتباطات و گسترش هم‌افزایی همه‌جانبه میان دو مجموعه برای بازتاب دستاورد‌های نخبگان و جامعه علمی تاکید کرد.

امیر رئوف، مدیرکل صدا و سیمای استان فارس در دیدار با دکتر حقیقت، رئیس جدید پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) که با هدف بررسی راه‌های ارتقای تعاملات رسانه‌ای و علمی برگزار شد، جایگاه شیراز را به عنوان «دارالعلم» و قطب برجسته دانشگاهی و مرجعیت سنجش علم در جهان اسلام را یادآور شد و بر توسعه همکاری رسانه ملی با ISC تاکید کرد.

او با اشاره به پیشینه همکاری‌های اثربخش دو مجموعه اظهار داشت: در جریان بازدید‌های گذشته و تاکیدات رییس سازمان صدا وسیما مبنی بر پیگیری رفع موانع توسعه علم و فناوری، تجارب ارزنده‌ای همچون تولید برنامه «صدرا» و همچنین تدوین و ابلاغ سند پیوست رسانه‌ای سازمان صدا وسیما و ISC برای نقش‌آفرینی شبکه‌های استانی، ملی و برون‌مرزی شکل گرفت که نشان‌دهنده نگاه ویژه رسانه ملی به حوزه علم و فناوری است.

مدیرکل صدا و سیمای استان فارس با اشاره به ضرورت گفتمان‌سازی و ارزش گزاری در عرصه علم و فناوری افزود: استان فارس و شهر شیراز دارای ظرفیت‌های کم‌نظیر علمی و خاستگاه دانشمندان تراز اول است؛ از این رو صدا و سیما این آمادگی را دارد نسبت به معرفی هرچه بیشتر دستاورد‌های ISC برای مخاطبان داخلی و خارجی اقدام نماید.

منصور حقیقت، رئیس پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، ضمن قدردانی از همکاری‌ها و اهتمام ویژه سازمان صدا وسیما و صدا و سیمای استان فارس در انعکاس ظرفیت‌های علمی، به نقش و جایگاه علمی و تاثیر در جهان اسلام پرداخت و پیرامون سازوکار‌های نوین تعامل دوجانبه و تقویت مرجعیت علمی به گفت‌و‌گو و تبادل‌نظر پرداخت.

در پایان طرفین بر لزوم بهره‌گیری هوشمندانه از ابزار‌های رسانه‌ای و تسریع در اجرای توافقات مشترک تأکید کردند.

منبع: صداوسیمای فارس