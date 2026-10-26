رئیس جمهور آمریکا با حمایت مجدد از نخست وزیر رژیم صهیونیستی، از اسرائیلی‌ها خواست در انتخابات پیش‌رو به او رأی دهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز یکشنبه بار دیگر حمایت خود را از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد و خواستار انتخاب مجدد او و ادامه عملیات نظامی علیه ایران تا تکمیل آن شد!

ترامپ در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال، با اشاره به نامه حمایتی خود در ۱۸ اکتبر، نتانیاهو را «نخست‌وزیر جنگجوی برجسته» توصیف کرد و از همکاری نزدیک دو طرف در عملیات نظامی علیه ایران تمجید کرد.

وی مدعی شد ایران نیروی دریایی و هوایی خود را از دست داده و ارتش و اقتصاد این کشور دچار آشفتگی شده است. ترامپ همچنین ادعا کرد نرخ تورم ایران به ۳۰۱ درصد رسیده و محاصره دریایی مانع صادرات نفت این کشور شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا با دعوت از رأی‌دهندگان اسرائیلی به حمایت از نتانیاهو مدعی شد: «به بی‌بی نتانیاهو برای نخست‌وزیری رأی دهید. باید کاری را که آغاز کرده‌ایم به پایان برسانیم.»

ترامپ در نامه ۱۸ اکتبر خود نیز نتانیاهو را «شریکی بزرگ‌تر برای صلح» خوانده و مدعی شده بود که اگر اسرائیلی‌ها رهبر دیگری را انتخاب کنند، آمریکا ناچار خواهد شد این کار را به‌ تنهایی انجام دهد.

او همچنین با تمجید از نتانیاهو در مواجهه با مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی، حمایت خود را از انتخاب مجدد وی اعلام کرد و نوشت: «بی‌بی نتانیاهو هرگز شما را ناامید نخواهد کرد!»

سه شبکه تلویزیونی در سرزمین‌های اشغالی، روز جمعه آخرین نظرسنجی‌های پیش از انتخابات خود را منتشر کردند. نتایج هر سه نظرسنجی نشان می‌داد که ائتلاف نتانیاهو فاصله زیادی با کسب اکثریت پارلمانی دارد.

هر سه نظرسنجی برای ائتلاف نتانیاهو فقط ۵۰ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را پیش‌بینی کردند؛ یعنی ۱۷ کرسی کمتر از تعداد کرسی‌های ائتلاف کنونی او. همچنین پیش‌بینی می‌شد حزب لیکود به ریاست نتانیاهو که اکنون ۳۲ کرسی دارد فقط ۲۰ کرسی به دست آورد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: دونالد ترامپ ، بنیامین نتانیاهو
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
کار خوبی کرد چون در جهنم کنار هم هستند.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۱ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
ترامپ، نتانیاهو، هر دو جنایتکار جنگی و هم تروریست هستند
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