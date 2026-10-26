باشگاه خبرنگاران جوان - علی باقری با اشاره به سفر هفته گذشته ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان، گفت: عاصم منیر در دیدار با سرلشکر محسن رضایی دبیر شورای عالی امنیت ملی از تصمیم مقام‌های ارشد عربستان، ترکیه و پاکستان برای سفر به تهران، دیدار آنها با دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و برگزاری یک نشست مشترک خبر داده بود.

وی با تاکید بر اینکه هدف از سفر این مقام‌های ارشد رایزنی و گفت‌و‌گو با سرلشکر محسن رضایی پیرامون امنیت منطقه‌ای است، اظهار کرد: خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در سفر به تهران در نشست گفته شده، حضور خواهند داشت.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی به موفقیت‌های ملت ایران و نیرو‌های مسلح در تقابل با تجاوز دشمن آمریکایی - صهیونی و ناکامی آنان در تحقق اهداف متجاوزانه اشاره کرد و گفت: الگوی جمهوری اسلامی ایران در دفاع مبتنی بر توانمندی‌های درونی و داخلی به یک الگوی موفق برای امنیت سازی ملی تبدیل شده و از سوی دیگر سیاست راهبردی ایران هم تأمین امنیت منطقه به دست کشور‌های منطقه و مقابله با هرگونه دخالت و نفوذ بیگانگان در راس آن رژیم آمریکا و رژیم صهیونی است.

باقری نقش آفرینی رژیم نامشروع صهیونی در هر سطحی در منطقه غرب آسیا را مخل امنیت و ثبات ملت‌های منطقه دانست و تاکید کرد: هر سه کشور حاضر در این نشست می‌توانند به همراه ایران با استفاده از تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران در امنیت سازی ملی، گامی موثر برای ایجاد یک امنیت درون‌زا در چارچوب ایده کارساز و موثر جمهوری اسلامی ایران در امنیت سازی منطقه‌ای با مشارکت بازیگران منطقه‌ای بردارند.

وی، این ایده و ابتکار را ثمره مجاهدت‌ها و تلاش‌های قهرمانانه نیرو‌های مسلح و ملت ایران توصیف و ابراز امیدواری کرد: منطقه‌ای با ثبات و آرامش و در مسیر پیشرفت درپی داشته باشد.

منبع: شورای عالی امنیت ملی