باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست‌جمهوری روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که مسکو در صورت تمایل کشور‌های اتحادیه اروپا و در صورتی که گاز مازادی برای عرضه داشته باشد، آماده مذاکره درباره تامین گاز اروپا است.

پسکوف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری اسپوتنیک گفت: پس از آنکه اروپایی‌ها خرید گاز از روسیه را کاهش دادند، ما فروش گاز خود به مقصد‌های جایگزین را افزایش دادیم.

وی افزود: اگر طرف غربی تمایلی به خرید داشته باشد و روسیه نیز مقادیر مازاد گاز برای فروش در اختیار داشته باشد، آن‌گاه می‌توان گفت موضوعی برای مذاکره وجود دارد.

از سوی دیگر، کریل دیمیتریف، نماینده ویژه رئیس‌جمهور روسیه در امور سرمایه‌گذاری و همکاری اقتصادی با کشور‌های خارجی و رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، اعلام کرد که اروپا با وجود افزایش قیمت‌ها، همچنان گاز روسیه را خریداری می‌کند و با بحران شدید انرژی روبه‌رو است.

دیمیتریف در نشست مجمع اقتصادی اوراسیایی ورونا گفت: «فراموش نکنیم که اروپا اکنون گاز روسیه و منابع انرژی این کشور را خریداری می‌کند. قیمت گاز در اروپا طی سال گذشته ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.»

منبع: اسپوتنیک