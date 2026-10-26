باشگاه خبرنگاران جوان - احساس تنهایی و نداشتن ارتباط مؤثر با دیگران، فراتر از یک تجربه عاطفی، می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت جسم و روان به همراه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افرادی که تنها هستند یا احساس تنهایی می‌کنند، با افزایش خطر نسبی ابتلا به بیماری‌های قلبی‌عروقی و زوال عقل مواجه‌اند؛ وضعیتی که می‌تواند سلامت افراد را در دوران میانسالی و سالمندی تحت تأثیر قرار دهد.

در مقابل، حفظ روابط اجتماعی و تعامل مستمر با دیگران می‌تواند در بهبود وضعیت سلامت در دوران سالمندی نقش داشته باشد. حتی افرادی که به فعالیت‌هایی مانند مطالعه و نوشتن علاقه دارند، ممکن است در صورت انجام این فعالیت‌ها در انزوای اجتماعی، همچنان احساس تنهایی را تجربه کنند. از این رو، برقراری ارتباط با دیگران و حفظ مشارکت اجتماعی در کنار فعالیت‌های فردی، از عوامل مهم توجه به سلامت در سال‌های مختلف زندگی به شمار می‌رود.