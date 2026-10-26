تیم فوتبال پرسپولیس با شکست برابر فولاد نشان داد که در بازی های بزرگ در کسب نتیجه ناکام هست و این موضوع نگران کننده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته دهم لیگ برتر فوتبال برابر تیم فولاد خوزستان شکست خورد که این تیم در فصل جاری نشان داد که با وجود قرار گرفتن در صدر جدول در تقابل با برخی از رقبای مهم خود نتوانسته نتایج مورد انتظار را کسب کند؛ موضوعی که می‌تواند در ادامه رقابت‌ها به یکی از دغدغه‌های اصلی کارد فنی و هواداران این تیم تبدیل شود.

سرخپوشان در هفته سوم لیگ برتر فوتبال با نتیجه یک بر صفر مغلوب تراکتور شدند و در هفته پنجم نیز مقابل استقلال به تساوی یک بر یک رضایت دادند. شکست یک بر صفر برابر فولاد خوزستان در هفته دهم، سومین نتیجه قابل توجه پرسپولیس در برابر تیم‌های مهم این فصل بود؛ شکستی که در ورزشگاه شهدای قدس و با گل وحید امیری در دقیقه ۸۷ بازی رقم خورد.

نگاهی به نتایج پرسپولیس مقابل این ۳ تیم نشان می‌دهد که سرخپوشان از مجموع ۹ امتیاز ممکن تنها یک امتیاز کسب کرده‌اند؛ آماری که بیانگر دشواری این تیم در کسب پیروزی مقابل برخی از رقبای مهم فصل است.

تساوی برابر استقلال در شهرآورد پایتخت، اگرچه یک امتیاز برای پرسپولیس به همراه داشت، اما شکست مقابل تراکتور و فولاد باعث شد این تیم در در ۲ مسابقه دیگر دست خالی زمین را ترک کند.

شکست برابر فولاد از این جهت اهمیت بیشتری داشت که پرسپولیس با پیروزی در این بازی می‌توانست فاصله خود را با تعقیب کنندگانش افزایش بدهد. با این حال گل دیرهنگان فولاد فرصت کسب امتیاز را از سرخپوشان گرفت و رقابت در بالای جدول را فشرده‌تر کرد.

نکته قابل توجه این است که ناکامی پرسپولیس در این بازی‌ها به معنای خروج این تیم از کورس قهرمانی نبوده است. سرخپوشان پس از پایان هفته دهم با ۲۰ امتیاز همچنان در صد جدول قرار دارند؛ اما استقلال، سپاهان و تراکتور نیز همین تعاداد امتیاز را کسب کردند و فولاد هم با ۱۹ امتیاز در تعقیب مدعیان است.

این شرایط نشان می‌دهد که پرسپولیس برای حفظ جایگاه خود فرصت چندانی برای تکرار چنین لغزش‌هایی ندارد. در جدولی که چند تیم با امتیاز‌های نزدیک رقابت می‌کنند. از دست دادن امتیاز مقابل رقیبان مستقیم می‌تواند به سرعت جایگاه تیم‌ها را تغییر بدهد.

یکی از پرسش‌های مهم درباره عملکرد سرخپوشان، تفاوت نتایج این تیم در برابر حریفان مختلف است. پرسپولیس در همین فصل مقابل تیم‌هایی مانند ملوان، ذوب آهن و مس شهر بابک به پیروزی رسیده، اما در برابر تراکتور و فولاد شکست خورده و مقابل استقلال متوقف شده است.

به هر حال این نتایج نشان می‌دهد که سرخپوشان برابر تیم‌هایی که کیفیت فنی شان بالا هست با مشکل مواجه شدند و مهدی تارتار باید تدابیری در نظر بگیرد تا این مشکلات را برطرف کند وگرنه به هدف خود که همانا قهرمانی در لیگ برتر فوتبال هست نخواهند رسید.

با این حال پرسپولیس همچنان یکی از مدعیان قهرمانی است، اما برای تبدیل این جایگاه به موفقیت نهایی باید در بازی‌های بزرگ نیز امتیازات بیشتری کسب کند. دیدار‌های آینده مقابل دیگر مدعیان، فرصت مهمی برای جبران امتیازات از دست رفته و اثبات توانایی سرخپوشان در رقابت مستقیم با حریفان خواهد بود.