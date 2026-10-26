حمید عزیزی، سرپرست کاروان ایران در المپیک جوانان ۲۰۲۶، وارد داکار شد؛ کاروان ایران با ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته رقابت می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حمید عزیزی، عضو هیأت اجرایی و سرپرست کاروان اعزامی ایران به چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان، بامداد امروز به همراه عاطفه اسلامیان، مسئول امور بین‌الملل، و حسن عطایی، مسئول امور مالی، وارد داکار شد و در بدو ورود به فرودگاه، مورد استقبال دکتر حسن عسگری، سفیر ایران در سنگال، و هیأت همراه قرار گرفت.

روند اعزام کادر سرپرستی و ورزشکاران کاروان ایران به این رقابت‌ها آغاز شده است و تیم‌های ورزشی کشورمان طی روزهای آینده از مسیر تهران ـ استانبول ـ داکار راهی محل برگزاری مسابقات خواهند شد.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ با محوریت شهر داکار و برگزاری برخی رقابت‌ها در شهرهای سالی و دیامینادیو، از ۹ تا ۲۲ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

کاروان ورزشی ایران با نام «شهید ماکان نصیری» و با حضور ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته ورزشی شامل شنا، دوومیدانی، بدمینتون، بوکس، فوتسال، تنیس روی میز، تکواندو، والیبال ساحلی، کشتی ساحلی، دوچرخه‌سواری، ووشو، ترای‌اتلون، جودو و شمشیربازی در این دوره از بازی‌ها شرکت خواهد کرد.

برچسب ها: المپیک جوانان ، حمید عزیزی
خبرهای مرتبط
عزیزی: تمام کار‌های اعزام کاروان ایران به المپیک جوانان داکار انجام شده است + فیلم
عزیزی: نازنین شهرکی نخستین گلف‌باز زن ایران در بازی‌های آسیایی خواهد بود
عزیزی: پاداش یک میلیاردی طلای دختران در المپیک جوانان/ پسران معاف از سربازی می‌شوند + فیلم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تراکتور ۱ - ۲ العین امارات/ شاگردان نکونام در خانه العین زمینگیر شدند
بیرانوند: امیدوارم بتوانم برای تیم فجرشهید سپاسی مثمرثمر باشم
نکونام:العین با زرنگی پیروز شد/ شانس کمی برای صعود داریم
PSG با برد مقابل لیون به صدر جدول رسید + فیلم
هری کین فاتح توپ طلا ۲۰۲۶ شد
توضیحات تکمیلی پیمانکار چمن ورزشگاه آزادی درباره زمان بهره‌برداری از زمین
بختیاری‌زاده: بازیکنان استقلال برای بازی مقابل شباب الاهلی لحظه شماری می‌کنند
حردانی: شباب الاهلی را به خوبی آنالیز کرده‌ایم/ همه بازیکنان برای تیم بازی می‌کنند
پرسپولیس برای قهرمانی باید تیم های بالای جدول را ببرد/ وحید امیری باید الگوی جوانان باشد
استقلال - شباب الاهلی امارات/جدال آبی پوشان با یاران آزمون و عزت اللهی
آخرین اخبار
پرسپولیس برای قهرمانی باید تیم های بالای جدول را ببرد/ وحید امیری باید الگوی جوانان باشد
استقلال - شباب الاهلی امارات/جدال آبی پوشان با یاران آزمون و عزت اللهی
هری کین فاتح توپ طلا ۲۰۲۶ شد
PSG با برد مقابل لیون به صدر جدول رسید + فیلم
نکونام:العین با زرنگی پیروز شد/ شانس کمی برای صعود داریم
بیرانوند: امیدوارم بتوانم برای تیم فجرشهید سپاسی مثمرثمر باشم
تراکتور ۱ - ۲ العین امارات/ شاگردان نکونام در خانه العین زمینگیر شدند
حردانی: شباب الاهلی را به خوبی آنالیز کرده‌ایم/ همه بازیکنان برای تیم بازی می‌کنند
بختیاری‌زاده: بازیکنان استقلال برای بازی مقابل شباب الاهلی لحظه شماری می‌کنند
توضیحات تکمیلی پیمانکار چمن ورزشگاه آزادی درباره زمان بهره‌برداری از زمین
پیروزی هشت‌گله پرسپولیس در دیدار تدارکاتی
تیم ملی کشتی فرنگی ایران برای دومین سال متوالی قهرمان جهان شد
هشدار رئیس دپارتمان VAR به چهار باشگاه لیگ برتری
دبیر: اعتراض نمی‌کردم سر بیشتر بچه‌ها را می‌بریدند + فیلم
حواشی فوتبال جهان؛ از پایان کریک در منچستر تا ادامه یکه‌تازی مورینیو
محمدهادی ساروی به مدال برنز رسید
سومین طلای کاروان ایران به نام دانیال سهرابی ثبت شد + فیلم
فردین هدایتی طلایی شد + فیلم
مهمدی و اسماعیلی به فینال رسیدند/ کشتکار حذف شد
ثابت قدم برکنار شد/ واحدی سرپرست شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی شد
آخرین وضعیت مصدومان پرسپولیس برای بازی با نساجی
بازی‌های داخل سالن آسیا به تعویق افتاد؛ ریاض میزبان مسابقات در فروردین ۱۴۰۶
دو نماینده ایران در کشتی فرنگی قهرمانی جهان به نیمه‌نهایی رسیدند
تأکید فریبا محمدیان بر توسعه چوگان و رفع موانع پیش‌رو
تهران قهرمان مسابقات نجات‌غریق کشور شد؛ خراسان رضوی نایب‌قهرمان
برگزاری مراسم تکریم پیشگام حقوق ورزشی در ایران با حضور مدیران ورزش کشور
AFC ساعت بازی‌های جام ملت‌های آسیا را اعلام کرد
بیرانوند راهی پادگان آباده شیراز شد
نتایج روز سوم کشتی قهرمانی جهان/ کسی جلودار سعید اسماعیلی نیست!
بنیامین فرجی و حدیث یاری پرچمداران ایران در المپیک جوانان ۲۰۲۶