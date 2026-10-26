باشگاه خبرنگاران جوان - حمید عزیزی، عضو هیأت اجرایی و سرپرست کاروان اعزامی ایران به چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان، بامداد امروز به همراه عاطفه اسلامیان، مسئول امور بین‌الملل، و حسن عطایی، مسئول امور مالی، وارد داکار شد و در بدو ورود به فرودگاه، مورد استقبال دکتر حسن عسگری، سفیر ایران در سنگال، و هیأت همراه قرار گرفت.

روند اعزام کادر سرپرستی و ورزشکاران کاروان ایران به این رقابت‌ها آغاز شده است و تیم‌های ورزشی کشورمان طی روزهای آینده از مسیر تهران ـ استانبول ـ داکار راهی محل برگزاری مسابقات خواهند شد.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ با محوریت شهر داکار و برگزاری برخی رقابت‌ها در شهرهای سالی و دیامینادیو، از ۹ تا ۲۲ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

کاروان ورزشی ایران با نام «شهید ماکان نصیری» و با حضور ۲۹ ورزشکار در ۱۴ رشته ورزشی شامل شنا، دوومیدانی، بدمینتون، بوکس، فوتسال، تنیس روی میز، تکواندو، والیبال ساحلی، کشتی ساحلی، دوچرخه‌سواری، ووشو، ترای‌اتلون، جودو و شمشیربازی در این دوره از بازی‌ها شرکت خواهد کرد.