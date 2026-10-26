بقائی خطاب به وزیر خارجه آمریکا: تفاخر ترامپ به دزد دریایی بودن را فراموش کردید؟

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی بامداد دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵ در واکنش به اتهام وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران مبنی بر حمله به کشتی‌ها همانند دزدان کارائیب، در شبکه ایکس نوشت: وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به حمله به کشتی‌ها مدعی شده است: «از زمان جنگ جهانی دوم و دوران دزدان دریایی کارائیب، چنین چیزی ندیده بودیم.»

وی افزود: این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا در روز اول می ۲۰۲۶ با افتخار از تصرف کشتی‌های تجاری و غارت محموله‌های نفتی آنها صحبت کرد و گفت: «ما مثل دزدان دریایی هستیم. در واقع، ما نوعی دزد دریایی هستیم.»

بقائی ادامه داد: شاید رئیس‌جمهور چندان خوشحال نشود وقتی بفهمد وزیر خارجه‌اش این‌قدر زود، آن تفاخر به «دزد دریایی بودن» را فراموش کرده است.