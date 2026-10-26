بقائی خطاب به وزیر خارجه آمریکا: تفاخر ترامپ به دزد دریایی بودن را فراموش کردید؟

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اتهام‌زنی وزیر خارجه آمریکا علیه ایران درباره حمله به کشتی‌ها، با یادآوری اظهارات پیشین دونالد ترامپ درباره تصرف کشتی‌های تجاری و غارت محموله‌های نفتی، تفاخر رئیس‌جمهور آمریکا به «دزد دریایی بودن» را به مارکو روبیو یادآوری کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی بامداد دوشنبه چهارم آبان ۱۴۰۵ در واکنش به اتهام وزیر امور خارجه آمریکا علیه ایران مبنی بر حمله به کشتی‌ها همانند دزدان کارائیب، در شبکه ایکس نوشت: وزیر خارجه آمریکا با متهم کردن ایران به حمله به کشتی‌ها مدعی شده است: «از زمان جنگ جهانی دوم و دوران دزدان دریایی کارائیب، چنین چیزی ندیده بودیم.»

وی افزود: این در حالی است که رئیس‌جمهور آمریکا در روز اول می ۲۰۲۶ با افتخار از تصرف کشتی‌های تجاری و غارت محموله‌های نفتی آنها صحبت کرد و گفت: «ما مثل دزدان دریایی هستیم. در واقع، ما نوعی دزد دریایی هستیم.»

بقائی ادامه داد: شاید رئیس‌جمهور چندان خوشحال نشود وقتی بفهمد وزیر خارجه‌اش این‌قدر زود، آن تفاخر به «دزد دریایی بودن» را فراموش کرده است.

برچسب ها: سخنگوی وزارت امور خارجه ، تنگه هرمز
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