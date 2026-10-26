بنیامین فرجی و حدیث یاری پرچمداران کاروان ۲۹ نفره ایران در چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان داکار شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاروان ورزشی کشورمان در ۱۴ رشته ورزشی، شنا ۲۰۰ متر کرال پشت پسران پارسا شهشهانی، دوومیدانی دو هزار متر با مانع پسران محمد علیدوستی شهرکی، بدمینتون انفرادی پسران امیر علی احمد لو و انفرادی دختران زهرا رباطی، بوکس ۵۷ کیلوگرم دختران مارین گل زاده، فوتسال دختران فاطمه شکرانی، نفیسه محمدی، نیایش رحمانی، سارینا زارع حقیقی، طناز باقری نیا، حدیث یاری سرارودی، الناز حسینی پور، نرگس امیر محسنی، ملینا نیکبخت، ستایش رضایی صلاحی، تنیس روی میز انفرادی پسران بنیامین فرجی، تکواندو مثبت ۷۳ کیلو گرم پسران بنیامین سلطانیان و منهای ۶۳ کیلو گرم دختران عسل گل تپه، والیبال ساحلی پسران امیر رضا جمشیدی و امین وکیلی، کشتی ساحلی ۶۰-۷۰-۸۰-۹۰ کیلو گرم پسران امیر علی دومیر کلایی-کیارش ترابی-رضا جلیلیان-امیر صالح جاویدانی، دوچرخه سواری جاده تایم تریل انفرادی امیر پویان کنشلو، ووشو تالو پسران آرش پهالی، ترای اتلون پسران انفرادی اسپرینت علی اصغر کشاورزیان، جودو منهای ۸۱ کیلو گرم پسران سبحان حکیمی  و شمشیر بازی اپه دختران غزل مدنی در قالب ۲۹ ورزشکار عازم این رقابت‌ها می‌شوند.

گفتنی است الینا منصوری و عسل دهقانی نیا از رشته فوتسال طبق لیست نهایی حذف و ملینا نیکبخت و ستایش رضایی صلاحی جایگزین شده‌اند که بدین ترتیب اصلاح می‌گردد.

چهارمین دوره بازی‌های المپیک جوانان ۲۰۲۶ در داکار سنگال طی روز‌های ۹ الی ۲۲ آبانماه برگزار و کاروان ورزشی کشورمان با نام شهید ماکان نصیری راهی این رقابت‌ها می‌شود.

این رقابت‌ها با مرکزیت شهر داکار برگزار و برخی رقابت‌ها نیز در شهر‌های سالی و دیامینادیو برگزار می‌شود.

بنیامین فرجی (تنیس روی میز) و حدیث یاری (فوتسال) پرچم داران کاروان ورزشی کشورمان در مراسم افتتاحیه این دوره از بازی‌ها می‌باشند.

برچسب ها: المپیک جوانان ، داکار
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