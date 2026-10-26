کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی از احتمال بارش‌های پراکنده در برخی نقاط شمال غرب و شرق استان طی امروز و فردا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لطفی کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی گفت: با عبور موج ضعیفی از تراز میانی جو، امروز و فردا افزایش ابر، افزایش سرعت وزش باد و احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در برخی نقاط استان پیش‌بینی می‌شود که این شرایط بیشتر در شمال غرب و شرق استان دور از انتظار نیست.

او افزود: از نظر دمایی، تغییر عمده‌ای در استان پیش‌بینی نمی‌شود، اما برای روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه کاهش نسبی دمای هوا دور از انتظار نیست.

لطفی بیان کرد: صبح امروز سربیشه با کمینه دمای ۲ درجه سلسیوس، سردترین ایستگاه استان بود و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای ۳۱ درجه سلسیوس، گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: نوسانات دمایی بیرجند نیز در ۲۴ ساعت گذشته بین ۸ تا ۲۵ درجه سلسیوس گزارش شده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

برچسب ها: هواشناسی ، دمای هوا
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