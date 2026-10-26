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مصرف خودسرانه کورتون؛ از تضعیف سیستم ایمنی تا تأخیر در بهبودی + فیلم

مصرف کورتون بدون تجویز و در نظر گرفتن شرایط پزشکی بیمار، می‌تواند با تضعیف سیستم ایمنی، روند بهبودی برخی بیماری‌ها را به تأخیر بیندازد و عوارضی مانند افزایش قند و فشار خون ایجاد کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کورتون با وجود تأثیر سریع در کاهش برخی علائم و ایجاد احساس بهبودی موقت، دارویی نیست که برای همه بیماری‌ها و در هر شرایطی استفاده شود. مصرف این دارو در صورت نداشتن تجویز علمی و متناسب با وضعیت بیمار، می‌تواند با تضعیف سیستم ایمنی، روند بهبودی بیماری را به تأخیر بیندازد و احتمال بروز عوارض را افزایش دهد.

افزایش قند خون، بالا رفتن فشار خون و بروز عوارض متابولیک از جمله پیامدهای مصرف کورتون است. همچنین، استفاده از کورتیکواستروئیدها به‌عنوان درمان اولیه بیماری‌های ویروسی یا عفونت‌های باکتریایی، بدون وجود اندیکاسیون مشخص، توصیه نمی‌شود. استراحت و درمان‌های علامتی متناسب با نوع بیماری، از اصول مهم درمان هستند و مصرف کورتون باید تنها بر اساس تشخیص پزشک و در موارد ضروری انجام شود.

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