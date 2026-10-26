پدافند غیرعامل برای تداوم خدمات امدادی در بحران ضروری است

باشگاه خبرنگاران جوان - پیرحسین کولیوند در پیامی به مناسبت ایام نکوداشت پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۵، بر توسعه همکاری‌های راهبردی و عملیاتی این جمعیت با سازمان پدافند غیرعامل کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پدافند غیرعامل بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت و تاب‌آوری ملی است، افزود: توان یک کشور تنها به مقابله با تهدید‌ها محدود نمی‌شود، بلکه پیش‌بینی مخاطرات، کاهش آسیب‌پذیری، حفظ انسجام اجتماعی و استمرار خدمات‌رسانی در شرایط دشوار نیز از مؤلفه‌های مهم آمادگی ملی است.

رئیس جمعیت هلال‌احمر، تقویت زیرساخت‌های امدادونجات، افزایش ایمنی و پایداری پایگاه‌ها و مراکز عملیاتی، حفاظت از انبار‌های امدادی و ذخایر راهبردی، توسعه سامانه‌های ارتباطی پایدار و تأمین آمادگی لجستیکی را از الزامات پدافند غیرعامل در این جمعیت برشمرد.

کولیوند بر ضرورت پیش‌بینی سازوکار‌های جایگزین برای استمرار خدمات درمانی و توان‌بخشی و حفظ چرخه خدمت‌رسانی در شرایط اضطراری تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش شبکه امدادگران، نجاتگران، جوانان و داوطلبان هلال‌احمر در مدیریت بحران‌ها، آموزش همگانی، توسعه خانه‌های هلال و توانمندسازی جوامع محلی را از راهکار‌های تقویت آمادگی عمومی دانست.

رئیس جمعیت هلال‌احمر با تأکید بر لزوم تبدیل پدافند غیرعامل به رویکردی مستمر در سطوح مدیریتی و عملیاتی اظهار کرد: هیچ پایگاه امدادی نباید از آمادگی برای شرایط اضطراری غافل بماند و برنامه‌های پاسخ به بحران باید با در نظر گرفتن استمرار خدمات و حفظ توان عملیاتی تدوین شوند.

کولیوند، توسعه همکاری‌های تخصصی، آموزشی و عملیاتی با سازمان پدافند غیرعامل کشور را در ارتقای استاندارد‌های ایمنی مراکز امدادی، افزایش تاب‌آوری شبکه‌های ارتباطی و لجستیکی و تقویت توان پاسخ‌گویی به بحران‌ها مؤثر دانست.

وی در بخش دیگری از این پیام، با قدردانی از اقدامات غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و تقویت زیرساخت‌های تاب‌آور برای حفاظت از جان مردم و استمرار خدمات بشردوستانه تأکید کرد.

منبع: هلال احمر