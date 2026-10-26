باشگاه خبرنگاران جوان - مجتبی شکوری، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان از تحقق ۹۸ درصدی استانداردسازی جایگاه‌های CNG در استان خبر داد.

او با اشاره به اهمیت رعایت معیار‌های استاندارد در جایگاه‌های سوخت گفت: این پیشرفت، گامی کلیدی در جهت تضمین ایمنی مصرف‌کنندگان و ارتقای کیفیت خدمات توزیع سوخت است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان ضمن اشاره به تلاش مستمر تیم عملیاتی این شرکت برای ارتقای کیفیت خدمات توزیع سوخت در استان افزود: کارکنان واحد CNG ضمن بازدید‌های مستمر و پیگیری استانداردسازی جایگاه ها، برگزاری جلسات هم‌اندیشی، نقشی کلیدی در رسیدن به سطح مطلوب استانداردسازی داشته که این امر موجب شد در دوره‌های اخیر ارزیابی، این شرکت جزء رتبه‌های برتر در استانداردسازی جایگاه‌های CNG در سطح کشور قرار گیرد.

در حال حاضر ۱۰۱ باب جایگاه سی‌ان‌جی در استان گیلان برای تأمین سوخت خودرو‌های گازسوز فعال است.

منبع: روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه گیلان