شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل از اختلاف بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ژنرال «ایال زمیر» بر سر ایران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ایال زمیر، رئیس ستادکل ارتش این رژیم بر سر اجرای یک دستور نظامی که ممکن است پیش از انتخابات اسرائیل به درگیری با ایران منجر شود، اختلاف‌نظر پیدا کرده‌اند.

بر اساس این گزارش،  زمیر از اجرای این دستور «خودداری» کرده و خواستار بررسی‌های بیشتر و ارائه مجوز قانونی مکتوب و امضاشده از سوی نتانیاهو شده است.

شبکه ۱۲ به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که در میان فرماندهان ارتش این نگرانی وجود دارد که مقام‌های سیاسی بخواهند از موضوع ایران برای کسب منافع سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر استفاده کنند.

یک مقام امنیتی نیز هشدار داد این عملیات ممکن است به‌سرعت به رویارویی با ایران منجر شود و در شرایط حساس کنونی، خطر محاسبه اشتباه را افزایش دهد.

نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل، وجود هرگونه اختلاف با زمیر را رد کرد و گفت: «هیچ رویارویی‌ای وجود ندارد.»

او همچنین مدعی شد ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر گرفته و انتخابات پیش‌رو را مسئله‌ای مرتبط با بقای اسرائیل توصیف کرد.

او پیش‌تر در روز یکشنبه تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی از انفجار هسته‌ای بر فراز تل‌آویو منتشر کرده و درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هشدار داده بود. گادی آیزنکوت و یائیر گولان، از رهبران اپوزیسیون، نتانیاهو را به ایجاد ترس و وحشت پیش از انتخابات متهم کردند.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
دکتر علی نصیرون.
۰۲:۱۰ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
برید هر توانمدی دفاعی بازدارنده رو بخرید و بسازید حتی بمب اتم را،قول این رژیم اشغالگر صهیونیستی تروریستی کودک کش را نخورید
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
فقط فیلمه
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Iran (Islamic Republic of)
F 35 Lightning N4
۱۹:۱۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
آماده شدیم به آمریکا و اسرائیل حمله نظامی داشته باشیم !
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۰۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
اینا دارند شامورتی بازی می کنند.
اصلا توجه نکنید.
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۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
همش فیلمه باور نکنید بین خودشان سیاه بازی راه انداختند
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۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۱۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
شما دوباره فریب سناریوی زاغ وروباه روخوردید؟اختلاف صهیونیسا ها ؟آن هم برای حمله به ایران؟شما چکار به این مسائل دارید،برید بمب اتم بسازید واز نابودی نجاتمون بدید،دوباره باید صدای جنکنده ها واضطراب زنان وکودکان رو به جون دل بخریم؟؟؟
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۲۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
اتم و حتی فرا اتمی ضرورت دارد و واجب است.
غیر از این مردود است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
همه این اختلاف بازیا فیلمشونه. نباید باور کرد و نباید احتیاط رو از دست داد.
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۲۶
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