باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی و ایال زمیر، رئیس ستادکل ارتش این رژیم بر سر اجرای یک دستور نظامی که ممکن است پیش از انتخابات اسرائیل به درگیری با ایران منجر شود، اختلاف‌نظر پیدا کرده‌اند.

بر اساس این گزارش، زمیر از اجرای این دستور «خودداری» کرده و خواستار بررسی‌های بیشتر و ارائه مجوز قانونی مکتوب و امضاشده از سوی نتانیاهو شده است.

شبکه ۱۲ به نقل از منابع امنیتی گزارش داده است که در میان فرماندهان ارتش این نگرانی وجود دارد که مقام‌های سیاسی بخواهند از موضوع ایران برای کسب منافع سیاسی در آستانه انتخابات پارلمانی روز سه‌شنبه ۲۷ اکتبر استفاده کنند.

یک مقام امنیتی نیز هشدار داد این عملیات ممکن است به‌سرعت به رویارویی با ایران منجر شود و در شرایط حساس کنونی، خطر محاسبه اشتباه را افزایش دهد.

نتانیاهو در مصاحبه‌ای با شبکه ۱۴ تلویزیون اسرائیل، وجود هرگونه اختلاف با زمیر را رد کرد و گفت: «هیچ رویارویی‌ای وجود ندارد.»

او همچنین مدعی شد ایران برنامه هسته‌ای خود را از سر گرفته و انتخابات پیش‌رو را مسئله‌ای مرتبط با بقای اسرائیل توصیف کرد.

او پیش‌تر در روز یکشنبه تصویری تولیدشده با هوش مصنوعی از انفجار هسته‌ای بر فراز تل‌آویو منتشر کرده و درباره دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هشدار داده بود. گادی آیزنکوت و یائیر گولان، از رهبران اپوزیسیون، نتانیاهو را به ایجاد ترس و وحشت پیش از انتخابات متهم کردند.

منبع: آناتولی