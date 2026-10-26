باشگاه خبرنگاران جوان - بهزاد مریدی دبیر دهمین همایش ملی ریحانه‌النبی (س)، از برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی، علمی و هنری هم‌زمان با سالروز میلاد با سعادت حضرت زهرا (س)، از ۵ تا ۱۰ آذرماه ۱۴۰۵ به میزبانی مرکز اسلامی فاطمیه در شهرستان مهر خبر داد.

او با اشاره به پیشینه این همایش گفت: امسال در دهمین سال برگزاری، تمام تکاپو‌های ما در مسیر علم، هنر و فرهنگ، تنها یک مقصد دارد و آن تجلیل از جایگاه والای حضرت زهرا (س) و ترویج آثار ایشان در قلب‌های مردم است.

دبیر دهمین همایش ملی ریحانه‌النبی (س) افزود: برنامه‌های امسال در ۶ محور تخصصی طراحی شده‌اند که در پرتو میلاد بانوی دو عالم شکوفا می‌شوند.

فراخوان برای شاعران؛ دهمین دوره جایزه ادبی ریحانه

او با اشاره به بخش ادبی این رویداد تصریح کرد: دهمین جایزه ادبی ریحانه هم‌زمان با جشن میلاد حضرت زهرا (س)، در دو بخش اشعار کلاسیک (سنتی) و اشعار نو (نیمایی و سپید) برگزار می‌شود.

مریدی در ادامه افزود: از شاعران و علاقه‌مندان دعوت می‌کنم آثار خود را حداکثر تا ۲۹ آبان‌ماه از طریق رایانامه `reyhane.hamayesh@gmail.com` یا شماره `۰۹۰۳۸۸۲۶۸۱۵` ارسال کنند؛ آیین پایانی این بخش از ۵ تا ۱۰ آذرماه در شهرستان مهر برگزار خواهد شد.

او با تأکید بر رویکرد‌های جامع در سال جاری، از برگزاری رویداد‌های هنری و اجتماعی خبر داد و افزود: در راستای پیوند هنر با معنویت و فرهنگ محلی، نخستین جشنواره خوشنویسی اشعار ریحانه و همچنین نخستین جشنواره بومی‌سرایی ریحانه‌النبی (س) از ۵ تا ۱۰ آذرماه در مرکز اسلامی فاطمیه برگزار خواهند شد تا جلوه‌ای از زیبایی‌شناسی کلام و اصالت فرهنگ بومی را به نمایش بگذارند.

دبیر همایش ملی ریحانه‌النبی (س) همچنین اشاره کرد: دهمین دوره جشن‌های مردمی کوثر نیز در همین بازه زمانی، شور و شادی میلاد حضرت زهرا (س) را در کانون توجه خانواده‌ها و مردم عزیز شهرستان مهر قرار خواهد داد.

تجلی هنر دست؛ نمایشگاه تخصصی حصیربافی

دبیر همایش در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت صیانت از هنر‌های سنتی اشاره کرد و افزود: برای تجلیل از دستان هنرمند صنعتگران منطقه، پنجمین نمایشگاه صنایع‌دستی و هنر‌های سنتی با تخصص ویژه در هنر حصیربافی، هم‌زمان با همایش ملی برپا خواهد شد تا این هنر اصیل بومی را در کنار آموزه‌های معنوی به نمایش بگذارد.

مریدی با تأکید بر اهمیت بخش علمی این رویداد، افزود: هشتمین همایش علمی صحیفه سجادیه امام سجاد (ع) به طور ویژه در تاریخ ۸ و ۹ آذرماه برگزار خواهد شد.

او در تشریح محور‌های این همایش علمی تصریح کرد: امسال محور‌هایی همچون مدیریت منابع، تعاون و اخلاق کار، عدالت اجتماعی، حقوق هم‌نوع، اخلاق حرفه‌ای و نقش دعا در بهبود سلامت روان و تربیت اخلاقی را در دستور کار قرار داده‌ایم.

دبیر همایش در پایان، با دعوت از پژوهشگران برای شرکت در این نشست علمی، افزود: از تمامی متخصصان دعوت می‌کنم برای ثبت‌نام و بارگذاری مقالات خود در سامانه تخصصی ثبت‌نام و بارگذاری مقالات به آدرس https://۲thsahifehsajadieh.conf.pnu.ac.ir اقدام کنند.