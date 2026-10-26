معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران از کاهش قابل توجه صید ماهی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین‌علی حبیبی معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات مازندران گفت: از آغاز فصل صید ماهیان استخوانی در ۱۵ مهر تا پایان این ماه، ۱۱۹ تن انواع ماهیان استخوانی در سواحل مازندران صید شد که این میزان بیانگر کاهش قابل توجه صید در مقایسه با سال گذشته است.

او با اشاره به تأثیر شرایط اقلیمی بر جابه‌جایی آبزیان دریای خزر، افزود: افزایش دمای آب دریا موجب شده است مهاجرت ماهیان به سمت مناطق ساحلی با اختلال مواجه شود و در نتیجه، میزان حضور آنها در محدوده تور‌های صیادی کاهش یابد.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات مازندران با بیان اینکه کفال از گونه‌های مهم صید پاییزه به شمار می‌رود، گفت: این ماهی با کاهش دمای آب و برای تغذیه به سمت سواحل حرکت می‌کند، اما گرم‌تر بودن آب دریا امسال جاری، روند مهاجرت آن را تحت تأثیر قرار داده است.

حبیبی همچنین از کاهش ۳۶ درصدی تلاش صیادی در دو هفته ابتدایی فصل خبر داد و افزود: کاهش صید در تور‌های پره، فعالیت صیادان را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چراکه هر مرحله عملیات صید به نیروی انسانی، تجهیزات و هزینه‌های اجرایی نیاز دارد و کاهش بازدهی، صرفه اقتصادی فعالیت را محدود می‌کند.

او درباره ترکیب گونه‌های صیدشده در این مدت، گفت: کفال با سهم ۸۹ درصدی بیشترین میزان صید را به خود اختصاص داده است و پس از آن، ماهی سفید با ۶ درصد و کپور با یک درصد قرار دارند.

معاون صید و بنادر ماهیگیری اداره کل شیلات مازندران ارزش اقتصادی صید ماهیان استخوانی در این بازه زمانی را حدود ۱۱ میلیارد تومان اعلام کرد.

حبیبی با اشاره به برنامه‌های بازسازی ذخایر آبزیان دریای خزر ابراز امیدواری کرد که رهاسازی حدود ۸۵ میلیون قطعه انواع بچه‌ماهی بتواند به تقویت ذخایر و بهبود وضعیت صید در ادامه فصل کمک کند و زمینه افزایش بهره‌مندی صیادان از ظرفیت‌های دریای خزر را فراهم آورد.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران