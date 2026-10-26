رئیس‌جمهور برزیل پس از انتخاب مجدد، بر تغییر شیوه حکمرانی، گسترش مشارکت مردمی و مقابله با مداخله خارجی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، روز دوشنبه پس از انتخاب مجدد خود تاکید کرد که قصد دارد شیوه اداره کشور را تغییر دهد و مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری را گسترش دهد. وی تاکید کرد که به نفع همه ۲۱۵ میلیون شهروند برزیل، نه فقط حامیان خود، حکومت خواهد کرد.

لولا در سخنرانی خود در شهر سائوپائولو گفت که دیگر هیچ‌کس را رقیب انتخاباتی خود نمی‌داند و برای همکاری با کنگره محافظه‌کار که مردم برزیل انتخاب کرده‌اند، آمادگی دارد. رئیس‌جمهور برزیل افزود که دو ماه فرصت دارد تا درباره تشکیل دولت جدید گفت‌و‌گو کند و قصد دارد با رهبران بخش کسب‌وکار نیز دیدار‌هایی داشته باشد.

لولا دا سیلوا در ادامه اظهار داشت که کارزار انتخاباتی او توانسته است شهروندان را درباره اهمیت رای دادن برای حفاظت از دموکراسی در برزیل متقاعد کند. وی در این‌باره گفت: «این کشور توانست مداخله خارجی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال را شکست دهد.»

او همچنین بر ضرورت قانون‌گذاری و نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتال تاکید کرد و گفت برزیل کشوری مستقل است و «حیاط خلوت» هیچ طرفی محسوب نمی‌شود.

رئیس‌جمهور کنونی برزیل در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور با کسب ۵۱.۷۵ درصد آرا، در برابر فاوستیو بولسونارو، رقیب خود که ۴۹.۹۰ درصد آرا را به دست آورد، پیروز شد.

این نتایج پس از شمارش ۹۹.۶۷ درصد آرای رای‌دهندگان اعلام شد. گفتنی است دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل روز یکشنبه برگزار شد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: رئیس جمهور برزیل ، انتخابات برزیل
خبرهای مرتبط
تبریک پزشکیان در پی پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل
برزیل سطح روابط دیپلماتیک با آرژانتین را کاهش داد
برزیلی‌ها در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری میان لولا یا بولسونارو انتخاب می‌کنند
لولا داسیلوا با شکست بولسونارو برای چهارمین بار رئیس‌جمهور برزیل شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اوشاکوف: پوتین با پزشکیان و امیر قطر در مسکو دیدار می‌کند
چرا حمله دوباره به ایران نمی‌تواند پیروزی سیاسی آمریکا و اسرائیل را تضمین کند؟
اسرائیل مدعی ترور ۴ عضو حماس شد
انصارالله: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۱۹ حمله به یمن انجام داده است
جنجال بر سر پیشنهاد استقرار ارتش آلمان در اعتراضات دانش‌آموزی
ادعای رسانه اسرائیلی درباره پیشنهاد یک میلیارد دلاری عربستان به انصارالله برای توقف حملات
ازسرگیری مذاکرات غیرعلنی پارلمان مصر درباره حمایت نظامی از عربستان
اولیانوف: نشست تهران نشان‌دهنده عزم کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود است
آتش‌سوزی یک کشتی در سواحل عراق
آخرین اخبار
اسرائیل مدعی ترور ۴ عضو حماس شد
انصارالله: عربستان در ۲۴ ساعت ۱۱۹ حمله به یمن انجام داده است
آتش‌سوزی یک کشتی در سواحل عراق
اولیانوف: نشست تهران نشان‌دهنده عزم کشورهای منطقه برای تأمین امنیت خود است
ادعای رسانه اسرائیلی درباره پیشنهاد یک میلیارد دلاری عربستان به انصارالله برای توقف حملات
جنجال بر سر پیشنهاد استقرار ارتش آلمان در اعتراضات دانش‌آموزی
اوشاکوف: پوتین با پزشکیان و امیر قطر در مسکو دیدار می‌کند
چرا حمله دوباره به ایران نمی‌تواند پیروزی سیاسی آمریکا و اسرائیل را تضمین کند؟
ازسرگیری مذاکرات غیرعلنی پارلمان مصر درباره حمایت نظامی از عربستان
آماده‌باش ۲۲ هزار نیروی امنیتی اسرائیل در آستانه انتخابات
رایزنی السیسی و گوترش درباره غزه، برنامه هسته‌ای ایران وامنیت تنگه هرمز
مکرون: شنبه آینده روزی «پرخطر» خواهد بود
دیمیتریف: اروپا برای بقا به گاز روسیه نیاز دارد
اعتراف جنبلاط: باید مسیر اسلام‌آباد را انتخاب می‌کردیم، مسیر روبیو بیراهه بود
اوکراین حکومت نظامی را تا ژانویه ۲۰۲۷ تمدید کرد
قیمت گاز در اروپا به بالاترین سطح از سال ۲۰۲۲ رسید
شرکت هواپیمایی اسپانیا به‌ دلیل هزینه سوخت پروازهای زمستانی خود را محدود کرد
لاپید: نوبت شکست نتانیاهو رسیده است
کرملین: از سرگیری مذاکرات به معنای محدود شدن عملیات نظامی نیست
کاهش بیش از ۲ درصدی قیمت نفت؛ برنت به ۱۱۴ دلار رسید
ذخیره‌سازی نفت عربستان در مخازن زیرزمینی سنگاپور
شهادت سه فلسطینی از جمله یک کودک در حملات اسرائیل به غزه
فرانسه در پی ادامه اعتراضات مقررات منع آمدوشد را حفظ می‌کند
سفر رسمی نخست وزیر عراق به اردن
ترامپ پس از توهین به لیبی: مردم لیبی مردمی مقاوم هستند
لیبرمن خواستار تحقیق کیفری درباره نتانیاهو شد
کره جنوبی و آمریکا رزمایش مشترک هوایی برگزار کردند
شهردار الخلیل: بیش از ۳ هزار فلسطینی از خانه‌های خود آواره شده‌اند
وزیر جنگ رژیم اسرائیل اختلاف نتانیاهو با زمیر را رد کرد
مقام سعودی: هدف نشست تهران کاهش تنش است