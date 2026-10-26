باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس‌جمهور برزیل، روز دوشنبه پس از انتخاب مجدد خود تاکید کرد که قصد دارد شیوه اداره کشور را تغییر دهد و مشارکت شهروندان در فرایند تصمیم‌گیری را گسترش دهد. وی تاکید کرد که به نفع همه ۲۱۵ میلیون شهروند برزیل، نه فقط حامیان خود، حکومت خواهد کرد.

لولا در سخنرانی خود در شهر سائوپائولو گفت که دیگر هیچ‌کس را رقیب انتخاباتی خود نمی‌داند و برای همکاری با کنگره محافظه‌کار که مردم برزیل انتخاب کرده‌اند، آمادگی دارد. رئیس‌جمهور برزیل افزود که دو ماه فرصت دارد تا درباره تشکیل دولت جدید گفت‌و‌گو کند و قصد دارد با رهبران بخش کسب‌وکار نیز دیدار‌هایی داشته باشد.

لولا دا سیلوا در ادامه اظهار داشت که کارزار انتخاباتی او توانسته است شهروندان را درباره اهمیت رای دادن برای حفاظت از دموکراسی در برزیل متقاعد کند. وی در این‌باره گفت: «این کشور توانست مداخله خارجی از طریق پلتفرم‌های دیجیتال را شکست دهد.»

او همچنین بر ضرورت قانون‌گذاری و نظارت بر پلتفرم‌های دیجیتال تاکید کرد و گفت برزیل کشوری مستقل است و «حیاط خلوت» هیچ طرفی محسوب نمی‌شود.

رئیس‌جمهور کنونی برزیل در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور با کسب ۵۱.۷۵ درصد آرا، در برابر فاوستیو بولسونارو، رقیب خود که ۴۹.۹۰ درصد آرا را به دست آورد، پیروز شد.

این نتایج پس از شمارش ۹۹.۶۷ درصد آرای رای‌دهندگان اعلام شد. گفتنی است دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل روز یکشنبه برگزار شد.

منبع: اسپوتنیک