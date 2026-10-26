باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 ترکیب دمنوش آویشن با عسل به افزایش ایمنی بدن کمک می‌کند + فیلم

پزشک طب سنتی در خصوص تاثیر دمنوش آویشن و عسل بر ایمنی بدن نکاتی را بیان کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر زنده دل، پزشک طب سنتی با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تاثیر دمنوش آویشن و عسل بر ایمنی بدن توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

مطالب مرتبط
 ترکیب دمنوش آویشن با عسل به افزایش ایمنی بدن کمک می‌کند + فیلم
young journalists club

برای خرید دمنوش چقدر هزینه کنیم؟

 ترکیب دمنوش آویشن با عسل به افزایش ایمنی بدن کمک می‌کند + فیلم
young journalists club

دمنوش ها چه نقشی در رفع طبع سودا دارند؟ + فیلم

 ترکیب دمنوش آویشن با عسل به افزایش ایمنی بدن کمک می‌کند + فیلم
young journalists club

بهترین زمان خوردن و نحوه مصرف انواع دمنوش + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
واکنش‌ها به پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات برزیل + فیلم
۷۵۴

واکنش‌ها به پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات برزیل + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
توصیه‌هایی مهم به کوهنوردان در روز‌های پاییز و زمستان + فیلم
۷۴۳

توصیه‌هایی مهم به کوهنوردان در روز‌های پاییز و زمستان + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
هراس دشمن از پیشرفت و اقتدار ایران + فیلم
۶۰۱

هراس دشمن از پیشرفت و اقتدار ایران + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha