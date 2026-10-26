واقعیت پنهان در سخنان اوباما، اعتراف به قدرت ایران برای تحمیل هزینه سنگین به دشمن است.

باشگاه خبرنگاران جوان - هرقدر دونالد ترامپ و تیم سیاسی و نظامی کاخ سفید گوی لفاظی و بر زبان راندن سخنان شاذ و دروغ را درباره جنگ با ایران از دیگران ربوده‌اند، اما هر از گاهی کسی هم پیدا می‌شود که هرچند نگاه مثبتی به ایران و ایرانی ندارد، اما به سبب مخالفت با دروغ‌های این جماعت پرگو و دروغ‌گو، گاهی گوشه پرده را بالا زده و از بن‌بست راهبردی و طرح فکرنشده رئیس‌جمهور ایالات متحده حرف بزند. در تازه‌ترین مورد هم اظهارات باراک اوباما، از رؤسای جمهور سابق آمریکا، تیتر و خبر رسانه‌ها شده است.

اوباما مشخصاً جنگ اخیر کاخ سفید را اقدامی فکرنشده توصیف کرده که ریشه مشکلات امروز اقتصاد ایالات متحده، از جمله نوسانات و افزایش قیمت انرژی، است. او در بخش دیگری از اظهارات خود به مسئله مهم‌تری اشاره کرده و آن اراده و توانایی و قدرت ایران برای وتوی نقل‌وانتقال انرژی از تنگه هرمز است؛ اقدامی که مشخصاً نتیجه جنگی است که کاخ سفید با مشارکت رژیم صهیونیستی علیه ایران راه انداخت. در این انتقادات، اما چند اعتراف و مسئله و فرامتن مهم وجود دارد. نکته اول آنکه این سخنان، ابطال کامل جنگ رسانه‌ای و تبلیغاتی است که ایالات متحده درباره عادی‌سازی وضعیت عبور و مرور در تنگه هرمز راه انداخته است.

دلیل اظهارات اوباما، غیرعادی بودن وضعیت امروز اقتصادی و انرژی در ایالات متحده است. اگر وضعیت هرمز ـ آن‌گونه که رئیس‌جمهور آمریکا مدعی آن است ـ عادی است، پس چرا شخصیت‌هایی از این دست لب به انتقاد و شکوه و گلایه و حتی طعنه به سیاست‌های کاخ سفید باز می‌کنند؟

معضلی که اوباما را وادار به این موضع کرده، نابسامانی و غیرعادی بودن وضعیت است؛ مشکلی که ریشه‌اش در غیرعادی بودن اوضاع در تنگه هرمز است که کار را به این نقطه رسانده. این درست نقطه مقابل ادعا‌ها و اوهام مسئولان سیاسی و نظامی کاخ سفید است.

واقعیت پنهان دیگر در سخنان اوباما، اعتراف به قدرت ایران برای تحمیل هزینه سنگین به دشمن است. او به‌وضوح از واقعیتی به نام حق وتوی ایران در تنگه هرمز سخن می‌گوید. اینکه این ایران است که تصمیم می‌گیرد بازار‌های انرژی در دنیا، از جمله ایالات متحده، وضعیتی عادی و نرمال داشته باشند یا اینکه دچار التهاب و تنش و بی‌ثباتی شوند. ایران نه‌تنها اراده گرفتن چنین تصمیمی را دارد، بلکه توانایی پیاده کردن آن در میدان را هم دارد. حالا بعد از هشت ماه ثابت شده است که ناوگان عظیم نظامی ایالات متحده امکان باز کردن این گره ایرانی را ندارد. ایران می‌تواند با یک تصمیم، درد‌های مهلکی را به نظام سرمایه و مالی و بانکی وارد کند که حول بازار‌های انرژی شکل گرفته‌اند. این واقعیتی است که ایرانِ پیش از جنگ فاقد آن بود.

به‌جز اینها، البته واقعیات دیگری هم وجود دارند که اوباما به هر دلیلی صلاح ندیده آنها را بر زبان جاری کند. نخست آنکه جمهوری اسلامی ایران دیگر اجازه نخواهد داد حضور نظامی آمریکا در جنوب خلیج فارس به دوران پیش از جنگ بازگردد. لایه‌ای که از ماشین نظامی آمریکا در جنوب خلیج فارس تراشیده شد، دیگر به دوران پیش از جنگ باز نخواهد گشت تا ابزار تهدید و فشار به تهران باشد. نفس این موضوع یعنی ایران اجازه نخواهد داد نظم امنیتیِ آمریکامحورِ پیش از جنگ بازگردد. تهران تصمیم گرفته یک بار برای همیشه معضل امنیتی نظم خلیج فارس و دریای عمان را یکسره کند و حالا آن زمان فرا رسیده است.

نه‌تنها تنگه هرمز، بلکه نظم امنیتی جنوب خلیج فارس هم دیگر به وضعیت پیش از جنگ باز نخواهد گشت و آمریکایی‌ها باید خود را برای کنار آمدن با این وضعیت جدید آماده کنند؛ وضعیتی که افول قدرت آمریکا در منطقه و جهان را تسریع خواهد کرد.

آقای اوباما و سایر سیاسیون و نظامیان آمریکایی! به غربِ آسیایِ جدید با حق وتوی مطلق ایران سلام کنید!

منبع: روزنامه اینترنتی صدای ایران