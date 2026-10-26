مردی که فعالیت بلاگری همسرش را دلیل اختلافات زندگی مشترکشان می‌داند، با حضور در دادگاه خانواده درخواست طلاق داد و خواستار پایان دادن به زندگی مشترکشان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ساعت حدود نه ونیم صبح بود و راهروهای دادگاه خانواده مثل همیشه، پر از آدم‌هایی که هرکدام با دنیایی از ناگفته‌ها پشت در اتاق‌های وکلای دادگستری و شعبه‌های دادگاه خانواده انتظار می‌کشیدند تا در این ایستگاه با کمک قانون مسیر زندگی‌شان را تغییر دهند. در گوشه‌ای از راهرو مجتمع قضایی خانواده اما دختر جوانی فارغ از این همه هیاهو سرش در گوشی تلفن همراه و همه حواسش به محتویات صفحات مجازی بود. با اشاره دست صفحات را بالا و پایین می‌کرد و با دیدن فیلم و عکس و متنی گاهی لبخند می‌زد و گاهی شروع به نوشتن می‌کرد. چند قدم آن‌طرف‌تر، پسر جوانی با چهره‌ای پریشان ایستاده بود و به رفتار و حرکات او خیره مانده و گاه از روی حسرت سری تکان می‌داد.

در همین لحظه مأموری از ته سالن آمد و شماره پرونده‌ای را اعلام کرد و گفت طرفین جلسه ساعت نه و نیم بیایند داخل. همان دختر جوان به همراه همسرش جلو رفتند مأمور گوشی دختر جوان را گرفت و اجازه ورود داد.

وقتی زوج جوان وارد شعبه شدند با فاصله از هم روی صندلی نشستند و قاضی پس از چند دقیقه رو به پسر جوان کرد و گفت پسرم چرا دادخواست طلاق دادی توضیح بده ببینم ماجرای زندگی شما چیست و چرا می‌خواهی جدا شوی؟
اما به جای او همسرش بلند شد و گفت: «چون نمی‌تواند ببیند من پیشرفت می‌کنم و پول در می‌آورم و می‌خواهم مستقل باشم. از وقتی در فضای مجازی صفحه‌ام پر بازدید شده شوهرم شروع کرده به ناسازگاری.»

قاضی نگاهی به او انداخت و گفت: «فکر کنم من از همسرت سؤال پرسیدم شما بنشین هر وقت نوبتت شد، صحبت کن.»

بهنام که تا آن لحظه سکوت کرده بود، آهی کشید و گفت: «آقای قاضی از چی بگم از بدبختی زندگیم بگم؟ از این عشق بلاگری همسرم بگم؟ واقعاً نمی‌دانم جناب قاضی من با پیشرفت همسرم اصلاً مخالف نبودم و نیستم اتفاقاً خودم کمکش کردم برایش گوشی مدل بالا خریدم وسایل مورد نیازش را تهیه کردم مشکل من با لیلا این بود که کم‌کم احساس کردم دیگه توی زندگی‌اش جایی ندارم بلاگری کردن جای من را گرفته انگار همه دنیا اجازه داشتند به زندگی ما نگاه کنند نظر بدهند جز خود من که همسرش بودم و شریک زندگی‌اش. همسرم حدود چند ماهی است که شروع کرده به بلاگری ابتدا چند فیلم ساده از زندگی و کارهای روزمره‌ خودش و گاهی من منتشر می‌کرد. چند تا از فیلم‌هایش پربازدید شد و او هم خوشش آمد کم کم تعداد دنبال‌کنندگانش افزایش یافت و پیشنهادهای تبلیغاتی از راه رسیدند. درآمد تازه و پیام‌های تشویق‌آمیز، او را به ادامه کار امیدوارتر کرد اما بدبختی من شروع شد، شما قضاوت کنید.  در خانه ما قبل از انجام هرکاری باید فیلم گرفته شود از صبحانه خوردن بگیرید تا خریدهای خانه که فرصتی برای معرفی محصولات بودند و حتی بعضی از لحظه‌های دونفره‌ ما هم پیش از آن‌که تجربه شوند، باید ثبت و منتشر می‌شدند و در تمام این فیلم‌ها هزاران اظهارنظر از طرف افرادی وجود داشت که اصلاً ما آنها را نمی‌شناختیم اما نظراتشان برای همسرم مهم بود و در رفتار و کارهایش تأثیر‌گذار هستند و من اصلاً اینجوری زندگی کردن را دوست ندارم. انگار داریم برای مردم زندگی می‌کنیم.

آقای قاضی من ابتدا حرفی و اعتراضی نداشتم تصور می‌کردم این شور و هیجان، بخشی از شروع یک فعالیت تازه است و به‌مرور کمتر می‌شود اما یک شب، وقتی خسته از سر کار به خانه برگشتم، دلم می‌خواست کنار همسرم بنشینم و درباره روز سختی که گذرانده بودم، حرف بزنم انتظار داشتم یک لیوان‌ چای به من بدهد و با هم غذا بخوریم اما همسرم یا در حال فیلم گرفتن و انتشار آن بود یا در حال صحبت کردن و جواب دادن به فالوورهایش، شما جای من بودید چه می‌کردید؟ دیگر از این زندگی خسته شده‌ام.»

 قاضی چند دقیقه بعد رو به لیلا کرد و گفت دخترم شنیدی همسرت چه گفت حالا بگو ببینم چه پاسخی داری؟

لیلا گفت: «من همسرم را دوست دارم اما زندگی و فضای مجازی جزئی از من است نمی‌توانم کارم را نادیده بگیرم الان کلی دنبال‌کننده دارم، درآمد دارم، تشویق می‌شوم چه ایرادی دارد با نظر دیگران زندگی کنیم و زندگی ما در فضای مجازی باشد الان همه اینطور هستند مشکل بهنام این است که دنبال پیشرفت کردن نیست، من نمی‌توانم جوانی‌ام را بر سر تفکر پوچ او خراب کنم من از این زندگی راضی هستم اگر نمی‌تواند مرا تحمل کند، طلاق می‌گیریم. خیلی از بلاگرها زندگی مستقل دارند و تنها زندگی می‌کنند.»

بعد از شنیدن این حرف‌ها بهنام عصبانی شد و گفت: «واقعاً برای خودم متأسفم که تو را دوست داشتم مشکل ما از وقتی شروع شد که با دنبال کننده‌های مرد و زن خصوصی حرف می‌زد و من راضی به این کار نبودم. لیلا هیچ اهمیتی به زندگی مشترک و خانواده و احساس من نمی‌دهد من درخواست طلاق دادم شاید تلنگری باشد و او به خودش بیاید اما الان می‌بینم که خیلی هم از طلاق و جدایی استقبال می‌کند. من هم دیگر علاقه‌ای به ادامه این زندگی ندارم.»

قاضی با شنیدن این حرف‌ها گفت من متوجه عمق مشکل شما شده‌ام ابتدا ۲ ماه به کلاس‌های مشاوره بروید اگر مشکل‌تان حل نشد آن وقت حکم طلاق را  صادر می‌کنم.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: طلاق ، دادگاه خانواده
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
عباس
۰۵:۵۵ ۰۵ آبان ۱۴۰۵
معلومه خانومه خیلی زرنگه یا توی دادگاه پارتی داره که موبایل برده داخل دادگاه
۰
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
زن که کنترل نشه میشه عامل فساد در جامعه
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
خاک بر سرت با این طرز تفکرت
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
سلام جناب در مجتمع های قضایی اجازه همراه بودن موبایل را نمی دهند چطور این خانم گرامی موبایل همراه او بوده است
۱
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
آدم نباید زندگی اش رو فدای شهرت های زود گذر بکنه
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
نه بلاگرم نه هیچ بلاگری رو دنبال می کنم.
اما بلاگری یه شغله
مثل کسی که مهندسی کشاورزی بازاریه. قطعا از طریق بلاگری میشه به درآمد رسید عیبش چیه
در هر صنفی افراط و تفریطه و دلیل بر بد بودن اون شغل نیست.
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۱۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
اگر اینستا گرام چیز خوبی بود ما را از دیدنش تحریم می کردند
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۰
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Iran (Islamic Republic of)
صابر انصاری
۱۷:۰۵ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
لعنت به گوشی و سازندگان گوشی, اینستا و بلاگر ها و دنبال کننده گان که زندگی خیلی ها را به نابودی می کشانند
۳
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
لعنت به اونایی که طرز استفاده از موبایل و برنامه های اجتماعی را بلد نیستن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۸ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
اونی که با موبایل ارتباطش و زندگیش نابودی میشه اگه موبایل نبود توی خیابون از دستش میداد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
چرا استفاده از تکنولوژی را یاد نمیگیرید ؟
چرا فرهنگ خودتون رو بالا نمیبرید ؟
این شبکه ها برای ارتباط و آموزش هستن
اگر برای کار زشت استفاده میکنی بخاطر ذات خودت هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۳ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
زندگی که با موبایل نابود میشه یعنی عشق و علاقه داخلش نیست
پس موبایل نباشه بصورت حضوری نابود میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
دنبال کنندگان این بلاگرها هم شریک جرم جدایی خانواده ها هستند فقط کسی نمی تواند میزان جرم هر دنبال کننده ای را تعیین کند فقط دادگاه عدل الهی در قیامت مشخص می کند
۴
۳۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۳۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
سواد کمی داری ولی زبان دراز و بی ارزش
Iran (Islamic Republic of)
ج
۲۱:۱۶ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
مگر دنبال کننده ها چه کسانی هستند افراد فاسدی مثل خودشان هستند .
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۲:۴۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
لعنت به اینستاگرام و شبکه های ماهواره ای که عامل تمام بدبختی خانواده های ایرانی هستند .
۵
۴۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۰ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
اینستاگرام 4 میلیارد استفاده کننده داره
چرا زندگی و خانواده های اونا نابود نمیشه ولی زندگی ما ایرانی ها نابود میشه ؟
دلیلش اینه که بلد نیستیم چه جوری از تکنولوژی استفاده کنیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
دلیل این حرفها و لعنت های شما سواد و اطلاعات کم هست
مطمئن باشید اینستاگرام نباشه همین افراد میان توی خیابون و کافه ها به کثافت کاری هاشون ادامه میدن
چیو توجیح میکنید ؟ اینستاگرام 5 ساله اینجوری مد شده ! یعنی 5 سال پیش خیانت و طلاق نداشتیم ؟؟
من 40 سالمه و از 20 سالگی تمام خیانت ها و طلاق ها رو به چشم دیدم . قبلا خیلی بیشتر بود . الان بچه ها عاقل تر شدن
Iran (Islamic Republic of)
علی کمبا
۲۱:۰۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
ربطی به اینستاگرام و اینترنت نداره.همه چی رو به اینترنت و دنیای مدرن ربط ندین .جماعت دلواپس
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