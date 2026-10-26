مدیر جهادکشاورزی شهرستان گلوگاه از افزایش قابل توجه سطح زیر کشت کلزا در این شهرستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده  - کمیل عسکری مدیر جهادکشاورزی شهرستان گلوگاه، در ارزیابی روند پیشرفت کشت محصولات علوفه‌ای و روغنی، از موفقیت در تامین و توزیع به‌موقع بذر اصلاح شده کلزا در سطح شهرستان خبر داد.

او با اشاره به مدیریت منابع بذر، افزود: تا این لحظه بیش از ۸ تن انواع بذور کلزا وارد شهرستان گلوگاه شده است که در راستای حمایت از کشاورزان، ۸۵ درصد از این میزان بذر با موفقیت توزیع گردید.

عسکری در ادامه با ارائه جزئیات آماری دقیق، گفت: سطح کشت کلزا در گلوگاه از مرز ۱۱۰۰ هکتار عبور کرده و با ثبت قرارداد‌های جدید، این رقم به بیش از ۱۹۵۰ هکتار رسیده است.

او افزود: از این میزان قراردادها، حدود ۵۲۰ هکتار مربوط به بذر خودمصرفی کشاورزان بوده که نشان‌دهنده اعتماد بالای تولیدکنندگان به کیفیت بذر مورد عرضه است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان گلوگاه در پایان، با تأکید بر اهمیت تداوم این روند، بر نقش کلزا در چرخه تولیدات روغنی و حمایت‌های گسترده سازمان از کشاورزان تأکید کرد.

عسکری گفت: گسترش سطح زیر کشت کلزا نه تنها به تنوع بخشیدن به محصولات کشاورزی منطقه کمک می‌کند، بلکه با ایجاد ارزش افزوده در محصولات روغنی، نقشی کلیدی در تقویت اقتصاد روستاییان و پایداری منابع اقتصادی شهرستان ایفا خواهد کرد.

برچسب ها: کشت کلزا ، تولید کلزا
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