باشگاه خبرنگاران جوان - ذاکر سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار تردد بین‌استانی در محور‌های مواصلاتی استان در مهر امسال ثبت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳ درصد افزایش داشته است.

او افزود: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند ترددشمار، از مجموع تردد‌های بین‌استانی مهر امسال، بیش از ۴۳۵ هزار تردد مربوط به وسایل نقلیه سنگین و بیش از ۸۶۵ هزار تردد مربوط به خودرو‌های سبک بوده است.

ذاکر بیان کرد: بررسی اطلاعات سامانه‌های پلاک‌خوان نشان می‌دهد ۱۹ درصد خودرو‌های واردشده به استان دارای پلاک خراسان رضوی بوده‌اند. همچنین خراسان رضوی، اصفهان و سیستان و بلوچستان بیشترین سهم را در مقاصد سفر خودرو‌های خروجی از خراسان جنوبی داشته‌اند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: در این مدت بیش از ۲۹ هزار وسیله نقلیه غیربومی، معادل ۱۳ درصد کل خودرو‌های غیربومی مشاهده‌شده در استان، بین چهار تا هفت روز در خراسان جنوبی اقامت داشته‌اند.

او اظهار کرد: بیشترین حضور خودرو‌های غیربومی در استان در روز سوم مهر ثبت شده است؛ به‌طوری‌که این خودرو‌ها ۶۱ درصد از کل وسایل نقلیه مشاهده‌شده در آن روز را تشکیل داده‌اند.

ذاکر تصریح کرد: محور‌های قاین ـ بیرجند، بیرجند ـ خوسف و بیرجند ـ سربیشه در مهر امسال بیشترین حجم تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

سرپرست اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در این مدت بیش از ۳ هزار و ۳۰۰ تماس با سامانه تلفنی ۱۴۱ برقرار شده که تمامی تماس‌ها توسط کارشناسان مرکز مدیریت راه‌ها پاسخ داده شده است.

او در پایان از کاربران جاده‌ای خواست با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، پرهیز از سرعت غیرمجاز و اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها از طریق سامانه ۱۴۱، در حفظ ایمنی سفر‌های جاده‌ای مشارکت کنند.

منبع: روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی