معاون خدمات شهری شهرداری شیراز بر لزوم هماهنگی مستمر میان واحدهای اجرایی برای صیانت از حقوق شهروندان و تسریع در رفع مشکلات تردد تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز از بررسی موانع ساماندهی سد معبر و ارتقای کیفیت معابر شهری در مناطق یازده‌گانه خبر داد و گفت: هماهنگی میان واحد‌های اجرایی و پیگیری مستمر اقدامات، نقش مؤثری در صیانت از حقوق شهروندان و بهبود کیفیت خدمات شهری دارد.

روح‌الله خوشبخت با اشاره به اهمیت ساماندهی معابر عمومی و ارتقای کیفیت محیط‌زیست شهری اظهار کرد: رسیدگی به وضعیت سد معبر، رفع موانع موجود در مسیر‌های عبور شهروندان و بهبود شرایط تردد در معابر، از موضوعات کلیدی حوزه خدمات شهری است که نیازمند هماهنگی مستمر میان مناطق یازده‌گانه و اداره‌های تخصصی مرتبط می‌باشد.

او افزود: در همین راستا، جلسه بررسی و هماهنگی پیرامون لکه‌گیری آسفالت و ساماندهی سد معبر با حضور مدیران و مسئولان مرتبط برگزار شد تا ضمن آسیب‌شناسی اقدامات انجام‌شده، راهکار‌های لازم برای تسریع در روند رفع مشکلات شناسایی شود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری شیراز با تأکید بر ضرورت ارزیابی میدانی بیان کرد: بررسی وضعیت لکه‌گیری آسفالت، شناسایی نقاط دارای اولویت برای بهسازی سطح معابر و ارزیابی اقدامات اجرایی در زمینه ساماندهی سد معبر از محور‌های اصلی این نشست بود.

خوشبخت ادامه داد: شناسایی موانع موجود در مسیر ساماندهی سد معبر و اتخاذ تصمیمات عملیاتی، با هدف تسهیل تردد شهروندان، صیانت از حقوق عمومی و بهبود سیمای شهری دنبال می‌شود و تداوم آن زمینه‌ساز ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی خواهد بود.

معارفه فرمانده جدید کلانتری اجراییات شهرداری

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش مؤثر کلانتری اجراییات در تحقق اهداف مدیریت شهری، به تغییر فرماندهی این کلانتری اشاره کرد و گفت: با توجه به پیشنهاد فرماندهی انتظامی شهرستان شیراز، جناب سرگرد افراسیابی به عنوان فرمانده جدید کلانتری اجراییات معارفه شد.

معاون شهردار شیراز ضمن تقدیر از زحمات جناب سرهنگ مرادی، فرمانده پیشین، بر ضرورت تعامل و هماهنگی حداکثری میان مناطق یازده‌گانه شهرداری و کلانتری اجراییات برای تحقق اولویت‌های مدیریت شهری تأکید کرد.