باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

مرگ ۱۴۳ نفر در تصادفات تهران بر اثر بی‌توجهی به جلو + فیلم

معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ، اعلام کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون ۱۴۳ نفر در تصادفات پایتخت به دلیل عدم توجه به جلو جان باخته‌اند.

 باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فیروز کشیر،  معاون اجتماعی و فرهنگی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: آمار فوتی‌ها در تصادفات پایتخت به علت عدم توجه به جلو از ابتدای سال ۱۴٠۵ تا امروز ۱۴۳ نفر بوده است.

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مرگ ۱۴۳ نفر در تصادفات تهران بر اثر بی‌توجهی به جلو + فیلم
young journalists club

کاهش ۲۱ درصدی تصادفات جاده‌ای در شمال سیستان و بلوچستان

مرگ ۱۴۳ نفر در تصادفات تهران بر اثر بی‌توجهی به جلو + فیلم
young journalists club

آخرین آمار از وضعیت تصادفات و ترافیک نوروز/ ۵۴۲۴ مجروح و ۱۸۵ کشته در ۷ روز

مرگ ۱۴۳ نفر در تصادفات تهران بر اثر بی‌توجهی به جلو + فیلم
young journalists club

تصادفات جنوب سیستان و بلوچستان ۳۲ کشته برجا گذاشت

پربیننده‌ترین‌ها
انتشار بخش‌هایی از درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب برای اولین بار + فیلم
۱۵۴۵

انتشار بخش‌هایی از درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب برای اولین بار + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
 راهبرد ایران در تنگه هرمز؛ افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر ترامپ! + فیلم
۳۴۳

 راهبرد ایران در تنگه هرمز؛ افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر ترامپ! + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
اوباما علیه ترامپ + فیلم
۳۰۵

اوباما علیه ترامپ + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
مصرف خودسرانه کورتون؛ از تضعیف سیستم ایمنی تا تأخیر در بهبودی + فیلم
۲۲۵

مصرف خودسرانه کورتون؛ از تضعیف سیستم ایمنی تا تأخیر در بهبودی + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
احساس تنهایی چگونه سلامت جسم و روان را تهدید می‌کند؟ + فیلم
۲۰۹

احساس تنهایی چگونه سلامت جسم و روان را تهدید می‌کند؟ + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha