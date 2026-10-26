رئیس جمهور در پیامی پیروزی آقای لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل را تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در پیامی ضمن تبریک پیروزی آقای لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل تصریح کرد: امیدوارم در دوره جدید ریاست‌جمهوری روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو برزیل بیش از پیش گسترش یابد و همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مورد علاقه مشترک، در راستای منافع متقابل دو ملت و تقویت چندجانبه‌گرایی، توسعه و صلح بین‌المللی، ارتقا یابد.

رئیس جمهور همچنین در این پیام برای آقای داسیلوا در این مسئولیت خطیر آرزوی موفقیت و برای ملت بزرگ برزیل سربلندی و بهروزی مسألت کرد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پیام تبریک ، رئیس جمهور برزیل
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