کرمانشاه قطب تامین گوشت مرغ در کشور است/ تولید روزانه ۲۰۰ تُن

باشگاه خبرنگاران جوان - تأمین پایدار کالاهای اساسی از جمله گوشت مرغ، به ظرفیت تولید، استمرار فعالیت واحدهای پرورشی و مدیریت زنجیره تأمین وابسته است؛ موضوعی که با توجه به ظرفیت مرغداری‌های صنعتی کرمانشاه و تولید مازاد بر مصرف استان، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در استان کرمانشاه با بیش از ۲ میلیون نفر جمعیت، نزدیک به ۶۰۰ مرغداری صنعتی گوشتی فعالیت می‌کنند که به‌طور میانگین ماهانه حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در آنها انجام می‌شود.

میزان مصرف روزانه گوشت مرغ در استان حدود ۱۳۰ تن برآورد می‌شود، در حالی که تولید روزانه این محصول به‌طور معمول حدود ۲۰۰ تن است. به این ترتیب، بخشی از تولید استان علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، برای عرضه به سایر استان‌ها ارسال می‌شود.

ظرفیت تولید مرغ در کرمانشاه در روزهای اوج عرضه نیز افزایش می‌یابد؛ به‌گونه‌ای که سعید کریمی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، از عرضه بیش از ۲۳۵ تن و ۱۵۳ کیلوگرم مرغ کشتار روز در ۲۶ شهریور امسال خبر داده و این میزان را بالاترین مقدار ثبت‌شده از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا آن زمان اعلام کرده بود.

وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از کشتارگاه‌های طیور و اداره کل دامپزشکی استان، میزان مصرف روزانه مرغ در کرمانشاه را حدود ۱۳۰ تن اعلام کرده و گفته بود مازاد تولید به‌صورت روزانه به تهران و سایر استان‌های متقاضی ارسال می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده در زنجیره تولید مرغ، از پایداری تولید این محصول در استان خبر داده بود.

خرید حمایتی مرغ برای پشتیبانی از تولیدکنندگان

در کنار ظرفیت بالای تولید، حمایت از مرغداران و فراهم‌کردن امکان مدیریت عرضه در شرایط مختلف بازار، از جمله اقداماتی است که برای استمرار فعالیت واحدهای پرورشی دنبال می‌شود.

بر همین اساس، فرآیند خرید حمایتی مرغ تولید داخل از مرغداران استان کرمانشاه از ۲۳ شهریور ۱۴۰۵ آغاز شده است؛ برنامه‌ای که به گفته شرکت پشتیبانی امور دام استان، با هدف حمایت از تولیدکنندگان، تقویت ذخایر راهبردی و کمک به تنظیم بازار اجرا می‌شود.

بر اساس اعلام شرکت پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه، در قالب این طرح، مرغ منجمد با وزن یک‌هزار و ۲۰۰ تا یک‌هزار و ۸۰۰ گرم و به نرخ هر کیلوگرم ۳۳۵ هزار تومان خریداری می‌شود.

این محصول باید به‌صورت شیرینگ‌پک‌شده تحویل سردخانه شرکت پشتیبانی امور دام شود.

صادقی، سرپرست اداره کل پشتیبانی امور دام استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت استمرار تولید و حمایت از مرغداران اظهار کرده است که این اقدام با هدف صیانت از تولید داخلی، تقویت ذخایر راهبردی و فراهم‌کردن امکان عرضه به‌موقع مرغ در شرایط ضروری انجام می‌شود.

وی از مرغداران استان خواسته است برای اطلاع از شرایط خرید، نحوه تحویل محصول، کشتارگاه‌های مورد تأیید و فرآیند ثبت درخواست و انعقاد قرارداد، با اداره کل پشتیبانی امور دام یا اتحادیه مرغداران گوشتی استان هماهنگی کنند.

نوسانات بازار و ضرورت حفظ انگیزه تولید

در کنار ظرفیت تولید، هزینه‌های پرورش و نوسانات بازار نیز از عوامل اثرگذار بر فعالیت مرغداران است؛ به‌گونه‌ای که کاهش یا افزایش ناگهانی قیمت فروش می‌تواند بر درآمد تولیدکنندگان و تصمیم آنها برای ادامه جوجه‌ریزی تأثیر بگذارد.

محسن آشتاب، مدیر توسعه بازرگانی و تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، با اشاره به نوسانات اخیر بازار گوشت مرغ گفته است در هفته‌های گذشته قیمت این محصول به شکل نامتعارفی کاهش یافته بود؛ به‌گونه‌ای که نرخ هر کیلوگرم مرغ زنده به ۱۸۰ هزار تومان و مرغ کشتار روز به ۲۶۲ هزار تومان رسید.

وی هزینه تولید هر کیلوگرم مرغ را با احتساب نهاده‌ها، نگهداری، بهداشت، حمل‌ونقل و سایر مراحل پرورش، بیش از ۲۲۰ هزار تومان اعلام کرده و افزوده است که افت قیمت فروش در آن مقطع، زیان قابل توجهی به مرغداران وارد کرد.

به گفته آشتاب، اصلاح و تعدیل قیمت‌ها برای حفظ انگیزه تولیدکنندگان و تداوم جوجه‌ریزی در واحدهای پرورشی اهمیت دارد.

مدیر توسعه بازرگانی و تنظیم بازار سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، ابلاغ دستورالعمل‌های جدید قیمت‌گذاری از سوی مرکز و افزایش مقطعی تقاضا در روزهای پایانی ماه را از عوامل اصلی نوسانات اخیر بازار دانسته است.

وی توضیح داده است که افزایش همزمان تقاضای خرید و اجرای دستورالعمل‌های جدید قیمت‌گذاری موجب شد قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ در مقطعی به ۳۶۰ هزار تومان برسد، اما پس از مدیریت عرضه، نرخ‌ها به محدوده ۳۳۰ تا ۳۵۰ هزار تومان بازگشت.

آشتاب همچنین با اشاره به افزایش معمول تقاضا در روزهای پایانی و ابتدایی ماه، همزمان با واریز حقوق و اعتبار کالابرگ خانوارها، توصیه کرده است شهروندان در صورت امکان خرید عمده مرغ مورد نیاز خود را به میانه ماه موکول کنند؛ زمانی که به گفته وی، معمولاً تقاضا کاهش می‌یابد و بازار از آرامش بیشتری برخوردار است.

ظرفیت تولید؛ پشتوانه تأمین بازار و استمرار فعالیت مرغداری‌ها

مجموع آمارهای تولید و مصرف نشان می‌دهد کرمانشاه از ظرفیت قابل توجهی در تولید گوشت مرغ برخوردار است؛ به‌طوری که تولید روزانه این محصول در شرایط معمول، حدود ۷۰ تن بیش از مصرف استان برآورد می‌شود و بخشی از آن به بازار سایر استان‌ها اختصاص می‌یابد.

استمرار این ظرفیت به عواملی همچون تداوم جوجه‌ریزی، تأمین نهاده‌های مورد نیاز، تناسب قیمت فروش با هزینه‌های تولید و مدیریت عرضه در دوره‌های مختلف تقاضا وابسته است.

در این میان، خرید حمایتی مرغ از تولیدکنندگان و برنامه‌ریزی برای تقویت ذخایر راهبردی، در کنار ظرفیت تولید واحدهای پرورشی، از ابزارهایی است که می‌تواند به مدیریت بازار و حمایت از استمرار تولید کمک کند.

منبع: ایرنا