رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز از انجام موفقیت‌آمیز جراحی نوین پروتز شنوایی هدایت استخوانی برای درمان کم‌شنوایی مادرزادی در شیراز خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید بصیر هاشمی با اشاره به انجام این جراحی در شیراز گفت: این عمل برای دختر ۱۲ ساله‌ای انجام شد که به دلیل ناهنجاری مادرزادی گوش خارجی و تشکیل نشدن بخش‌هایی از ساختار آن، از بدو تولد به کم‌شنوایی انتقالی دوطرفه مبتلا بود.

او افزود: این اختلال می‌تواند توانایی شنیدن و برقراری ارتباط را تحت تأثیر قرار دهد و فناوری‌های پیشرفته کاشت شنوایی، در صورت احراز شرایط پزشکی، امکان استفاده از راهکار‌های درمانی مناسب را برای این بیماران فراهم می‌کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به گروه‌های قابل ارزیابی برای استفاده از این فناوری گفت: کودکان و بزرگسالان مبتلا به برخی ناهنجاری‌های مادرزادی گوش خارجی یا میانی که با کم‌شنوایی انتقالی مواجه‌اند، ممکن است کاندیدای این روش باشند. این موضوع به‌ویژه در افراد دارای ناهنجاری‌های دوطرفه اهمیت دارد؛ زیرا اختلال شنوایی می‌تواند بر ارتباطات روزمره و کیفیت زندگی آنان تأثیر بگذارد.

هاشمی ادامه داد: برخی بیماران مبتلا به عفونت‌های مزمن گوش و ترشحات مکرر که استفاده از سمعک‌های معمولی برایشان دشوار است، همچنین افرادی که پس از جراحی‌های وسیع گوش همچنان با کم‌شنوایی انتقالی مواجه‌اند، ممکن است برای بهره‌مندی از این فناوری ارزیابی شوند.

او تأکید کرد: انتخاب بیمار به نوع و میزان کم‌شنوایی، وضعیت گوش داخلی و شرایط پزشکی بستگی دارد و پس از انجام ارزیابی‌های تخصصی شنوایی و پزشکی صورت می‌گیرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به توسعه فناوری‌های نوین درمان اختلالات شنوایی بیان کرد: به‌کارگیری روش‌های پیشرفته کاشت پروتز شنوایی، حاصل پیشرفت دانش پزشکی و ارتقای توانمندی‌های تخصصی در این حوزه است و متخصصان کشور با تکیه بر دانش روز و مهارت‌های تخصصی، زمینه توسعه این خدمات را در مراکز دانشگاهی و درمانی فراهم کرده‌اند.

او افزود: این روش پیش از این در تهران نیز انجام شده است و انجام آن در شیراز، ظرفیت ارائه خدمات پیشرفته شنوایی را در استان فارس و کلان‌منطقه پنج آمایشی سلامت کشور گسترش می‌دهد.

هاشمی با اشاره به هزینه بالای تجهیزات کاشت شنوایی گفت: با حمایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همکاری هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، امکان تأمین این تجهیزات برای مراکز درمانی فراهم شده است تا بیماران واجد شرایط بتوانند با هزینه مناسب‌تری از این فناوری بهره‌مند شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز درباره نحوه عملکرد این سامانه توضیح داد: فناوری Osia نوعی سامانه کاشت شنوایی هدایت استخوانی فعال است که از پردازشگر خارجی و بخش کاشتنی تشکیل می‌شود. پردازشگر، صدا را دریافت و پردازش می‌کند و سیگنال را به بخش کاشتنی انتقال می‌دهد. سپس مبدل پیزوالکتریک، سیگنال را به ارتعاشات مکانیکی تبدیل می‌کند تا از طریق استخوان جمجمه به گوش داخلی و حلزون شنوایی برسند.

او با بیان اینکه این روش با کاشت حلزون تفاوت دارد، گفت: در کاشت حلزون، الکترود‌ها در حلزون گوش قرار می‌گیرند و با تحریک الکتریکی به انتقال اطلاعات صوتی به عصب شنوایی کمک می‌کنند؛ اما در سامانه Osia، صدا از طریق ارتعاشات استخوانی به گوش داخلی منتقل می‌شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: انتخاب روش درمانی مناسب به نوع و میزان کم‌شنوایی و شرایط پزشکی هر بیمار بستگی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: افراد مبتلا به کم‌شنوایی انتقالی یا مختلط که با تشخیص پزشک کاندیدای بررسی برای استفاده از فناوری‌های کاشت شنوایی هستند، می‌توانند برای ارزیابی تخصصی به مرکز کاشت حلزون شنوایی واقع در خیابان قصردشت شیراز مراجعه کنند.

او افزود: پس از بررسی وضعیت شنوایی و انجام ارزیابی‌های لازم، در صورت احراز شرایط پزشکی، روش درمانی متناسب با وضعیت هر بیمار تعیین می‌شود.

منبع: علوم پزشکی شیراز

برچسب ها: جراحی پیشرفته ، علوم پزشکی شیراز ، کاشت ، شنوایی
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کاشت سمعک شنوایی در جمجمه در شیراز
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۳۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
پیشرفت علمی پزشکی خیلی خوبه از پزشکان تشکر می کنم برای هموطنانم چشم گوش می گذارند
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