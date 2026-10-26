باشگاه خبرنگاران جوان - همایش «ورزش، جان‌فدای ایران» شامگاه شنبه دوم آبان‌ماه با حضور جمعی از مدیران و مسئولان ورزش استان یزد، رؤسا و اعضای هیئت‌های ورزشی و اقشار مختلف مردم در میدان امیرچخماق یزد برگزار شد.

در این همایش، ورزشکاران رشته‌های مختلف با اجرای برنامه‌های ورزشی، جلوه‌هایی از توانمندی، نشاط و پویایی جامعه ورزش استان را به نمایش گذاشتند و حضور مسئولان، فعالان ورزشی و شهروندان، فضای متفاوتی را در یکی از نماد‌های تاریخی شهر یزد رقم زد.

برگزاری این رویداد در میدان امیرچخماق، علاوه بر ایجاد فرصتی برای حضور و مشارکت عمومی در فعالیت‌های ورزشی، بر ظرفیت ورزش برای تقویت همبستگی اجتماعی، ترویج روحیه همدلی و انعکاس ارزش‌های ملی تأکید داشت.

همایش «ورزش، جان‌فدای ایران» در راستای بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های ورزشی و مشارکت مردم در برنامه‌های عمومی برگزار شد و بار دیگر نقش ورزش را به‌عنوان بستری برای نشاط اجتماعی، همگرایی و تقویت پیوند میان جامعه ورزش و مردم برجسته کرد.