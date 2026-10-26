همایش «ورزش، جان‌فدای ایران» با حضور مدیران و مسئولان ورزش استان یزد، رؤسا و اعضای هیئت‌های ورزشی و اقشار مختلف مردم، همراه با اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی در میدان تاریخی امیرچخماق برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همایش «ورزش، جان‌فدای ایران» شامگاه شنبه دوم آبان‌ماه با حضور جمعی از مدیران و مسئولان ورزش استان یزد، رؤسا و اعضای هیئت‌های ورزشی و اقشار مختلف مردم در میدان امیرچخماق یزد برگزار شد.

در این همایش، ورزشکاران رشته‌های مختلف با اجرای برنامه‌های ورزشی، جلوه‌هایی از توانمندی، نشاط و پویایی جامعه ورزش استان را به نمایش گذاشتند و حضور مسئولان، فعالان ورزشی و شهروندان، فضای متفاوتی را در یکی از نماد‌های تاریخی شهر یزد رقم زد.

برگزاری این رویداد در میدان امیرچخماق، علاوه بر ایجاد فرصتی برای حضور و مشارکت عمومی در فعالیت‌های ورزشی، بر ظرفیت ورزش برای تقویت همبستگی اجتماعی، ترویج روحیه همدلی و انعکاس ارزش‌های ملی تأکید داشت.

همایش «ورزش، جان‌فدای ایران» در راستای بهره‌گیری از ظرفیت هیئت‌های ورزشی و مشارکت مردم در برنامه‌های عمومی برگزار شد و بار دیگر نقش ورزش را به‌عنوان بستری برای نشاط اجتماعی، همگرایی و تقویت پیوند میان جامعه ورزش و مردم برجسته کرد.

برچسب ها: جان فدا ، همایش
خبرهای مرتبط
یزد؛
رئیس‌جمهور در مقابل رأی مردم وظایفی دارد
موارد سوختگی در کشور ۸ برابر متوسط جهانی است
یزد؛
کاهش 13 درصدی تلفات ترافیکی درون شهری و برون شهری
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
آخرین اخبار
دستگیری اعضای باند جعل مهر گذرنامه در یزد
عطر فاطمی در ستاد دیه؛ قدم خیر نیکوکار یزدی برای آزادی ۲ زندانی
میدان امیرچخماق یزد میزبان همایش «ورزش، جان‌فدای ایران» شد