روز نخست برگزاری مسابقات هندبال نونهالان دختر کشور در بهنمیر با پیروزی تیم میزبان همراه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در روز اول مسابقات هندبال نونهالان دختر کشور ۴ بازی برگزار شد که تیم مشتاق بهنمیر در دیداری نزدیک و تماشایی از سد شایستگان تهران گذشت.

شاگردان رقیه نادری در این مسابقه موفق شدند با حساب ۳۰ بر ۲۹، تیم مدعی شایستگان تهران را از پیش رو بردارند و گام اول را محکم بردارند.

در سایر بازی‌های برگزار شده روز نخست برگزاری مسابقات هندبال نونهالان دختر کشور، تیم سکوی البرز با نتیجه ۲۲ بر ۱۸ مدرسه هندبال رضازاده را شکست داد.

هیات هندبال نجف آباد با حساب ۳۰ بر ۱۳، ستاره ساز فومن را مغلوب کرد.

در شهرآورد مشهدی رقابت‌ها نیز تیم برزین با حساب ۲۴ بر ۳۱ مغلوب اساطیر شرق مشهد شد.

برچسب ها: مسابقات هندبال ، لیگ هندبال
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پیروزی مشتاق بهنمیر در روز نخست مسابقات هندبال نونهالان دختر کشور