تدوین نقشه راه سند توسعه آموزش قرآن با ۵۹ اقدام عملیاتی

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - نشست خبری دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور صبح امروز برگزار شد.

در این نشست محمدرضا مسیب‌زاده، دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با اشاره به برگزاری گردهمایی سراسری دبیران گروه‌های استان‌های سراسر کشور در مرکز رفاهی-فرهنگی «اندیشه» منطقه ۷ تهران گفت: این رویداد ارزشمند با حضور وزیر محترم آموزش و پرورش، مسئولان بخش‌های مختلف این وزارتخانه و شورای توسعه فرهنگ قرآنی کشور برگزار می‌شود و ما این اتفاق مبارک را به فال نیک می‌گیریم.

وی با اشاره به سابقه ۱۳ ساله فعالیت دبیرخانه کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن در آموزش و پرورش افزود: این دبیرخانه در گذشته به‌صورت ترکیبی و معمولاً زیرمجموعه معاونت پرورشی اداره می‌شد که به دلیل گستردگی وظایف، با وجود زحمات فراوان، همواره در حاشیه قرار داشت. اما با حضور دکتر کاظمی به‌عنوان وزیر آموزش و پرورش که خود سابقه دبیری این کمیسیون را داشته و به اهمیت موضوع کاملاً اشراف دارد، نگاه ویژه‌ای به این مجموعه شد؛ به‌گونه‌ای که در دوران تصدی ایشان، استقلال دبیرخانه به عنوان یکی از نخستین اولویت‌های وزارتخانه محقق گردید.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور افزود: به تبع استقلال این تشکیلات در مرکز، ساختار استانی آن نیز با مسئولیت یکی از معاونان مدیرکل در استان‌ها و تعیین کارشناس پیگیری امور کمیسیون شکل گرفت و این مجموعه اکنون با همراهی جمعی از فرهیختگان و فعالان حوزه‌های قرآنی کشور، فعالیت‌های خود را بر اساس یک برنامه مدون، دقیق و گام‌به‌گام به پیش می‌برد.

او ادامه داد: با وجود تدوین اسناد بالادستی، متأسفانه گاه اسناد نوشته شده و کنار گذاشته می‌شوند؛ اما با جدیّت وزیر محترم و همکاران، نقشه راه سند توسعه آموزش قرآن تدوین شده که در آن ۶ راهبرد در بخش‌های مدیریت، پشتیبانی و آموزش تعریف شده است. از مجموع ۵۹ اقدام عملیاتی این سند، ۳ اقدام بر عهده سازمان تبلیغات اسلامی، ۳ اقدام بر عهده صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، ۸ اقدام بر عهده معاونت پرورشی وزارت آموزش و پرورش، و ۲۶ اقدام نیز بر عهده سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی است.

وی با اشاره به بهره‌گیری از خرد جمعی و تشکیل مجامع مشورتی و هیئت‌های اندیشه‌ورز تصریح کرد: در فراخوان هیئت اندیشه‌ورز آموزش عمومی، ۳۴۴ نفر از نخبگان و صاحب‌نظران اعلام آمادگی کردند که از این تعداد، ۱۰۸ نفر دارای مدرک دکترا، ۱۸۶ نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد در علوم قرآنی و باقی‌مانده از کارشناسان برجسته این حوزه هستند و تاکنون ۱۴ جلسه برخط و ۲ جلسه حضوری با وجود شرایط خاص کشور برگزار شده است. همچنین مجمع مشورتی داخل آموزش و پرورش با حضور نمایندگان سطح مدیرل و معاون مدیرکل از بخش‌های مختلف وزارتخانه تشکیل شده و ۶ جلسه برای پیشبرد فعالیت‌های آموزشی برگزار کرده است.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور به انتشار نشریه «رحیم» با الهام از آیات الهی اشاره کرد و یادآور شد: تاکنون سه نسخه از این نشریه منتشر شده که شماره جدید آن مزین به یاد و خاطره شهید قدس و مقاومت و تأکیدات ایشان بر حکمرانی قرآنی است؛ ضمن اینکه برای رهبر معظم انقلاب اسلامی آرزوی طول عمر و بهروزی داریم.

مسیب‌زاده با تأکید بر اینکه «عدالت آموزشی» از اولویت‌های جدی دولت چهاردهم و وزارت آموزش و پرورش است، گفت: این موضوع در حوزه آموزش عمومی قرآن نیز به طور ویژه دنبال می‌شود و برنامه‌های آینده کمیسیون در گردهمایی روز چهارشنبه، ششم آبان‌ماه نهایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین توصیه‌های تأکیدی دکتر کاظمی، ایجاد شبکه قرآنی در سراسر کشور است که با حضور کارگروه‌های ارزشمند در ۳۲ استان و بیش از ۷۴۰ منطقه آموزش و پرورش، فعالیت‌های قرآنی را تا سطح صف و مدارس کشور دنبال خواهد کرد.

محمدرضا مسیب‌زاده در پاسخ به پرسش خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره راهکارهای ایجاد تنوع و افزایش انگیزه دانش‌آموزان برای انس با قرآن اظهار کرد: پس از فرمایشات اردیبهشت‌ماه سال گذشته مقام معظم رهبری در جمع فرهنگیان مبنی بر اینکه کتب و محتوای درسی در حوزه قرآن هم به لحاظ شکل و هم محتوا نیازمند بازنگری است، کمیته‌ای تخصصی در سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تشکیل شد تا تفکری نو در این حوزه حاکم شود.

وی با بیان اینکه در سال‌های گذشته آموزش قرآن گاه به آموزش زبان عربی یا صرفا روان‌خوانی تقلیل می‌یافت و فرصتی برای انتقال معارف عمیق قرآنی باقی نمی‌ماند، افزود: در طرح جدید آموزشی تلاش شده است تا با ایجاد جذابیت و اولویت‌بخشی به انس با قرآن، شرایط برای درک حلاوت و شیرینی مفاهیم الهی فراهم شود و این کتب هم‌اکنون مراحل اجرای آزمایشی را پشت سر می‌گذارند.

دبیر کمیسیون توسعه آموزش عمومی قرآن کشور با یادآوری حضور پرشور و بصیرت‌آفرینی اقشار مختلف مردم از کودکان تا کهن‌سالان در صحنه‌های مختلف دفاع از انقلاب و ارزش‌ها، تصریح کرد: ملت ایران با باورها و اعتقادات دینی خود پای قرآن و نظام ایستاده‌اند و این امر مسئولیت ما را در نظام آموزشی سنگین‌تر می‌کند.

مسیب‌زاده با تأکید بر اینکه تحول در آموزش قرآن باید ابتدا از خودِ مربیان، معلمان و مسئولان آغاز شود، خاطرنشان کرد: تا زمانی که خود به این باور نرسیم که قرآن راهنمای زندگی و هدایت بشر است، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دانش‌آموزان ارتباط عمیقی با کلام وحی برقرار کنند؛ چرا که نگاه تقدیس‌آمیز صرف و قرار دادن قرآن در طاقچه‌ها به تنهایی کافی نیست.

وی ضمن درخواست از خانواده‌ها و اولیای دانش‌آموزان برای مطالبه‌گری مستمر از نهادهای آموزشی و آموزش و پرورش در حوزه ترویج فرهنگ قرآنی، بر لزوم همراهی خانه و مدرسه برای نهادینه‌سازی معارف قرآنی در نسل جدید تأکید کرد.