باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی هدایت‌نیا، در خصوص افزایش مجدد قیمت شیر، اظهار کرد: در شرایط فعلی برخی گاوداری‌های استان، شیر را به قیمت پایه بیش از ۷۰ هزار تومان عرضه می‌کنند، اما ملاک عمل برای واحدهای صنایع لبنی قیمت اعلام شده دولت هست. قیمت پیشنهادی دولت با توجه به محدودیت‌های صادراتی و افزایش هزینه‌های بسته‌بندی، ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان است اما قیمت پیشنهادی انجمن صنایع لبنی ایران ۶۸ هزار تومان است اما هنوز این قیمت ابلاغ نشده و تا زمانی که ابلاغ نشود، مصوبه افزایش قیمت اجرایی نخواهد شد.

وی افزود: افزایش قیمت شیر، راهکاری برای حمایت از تولیدکننده نیست؛ بلکه دولت باید به دامدار با تأمین نهاده‌ها و مواد اولیه موردنیاز و نظارت بر فعالیت آن‌ها کمک کند. همچنین دود این افزایش قیمت به چشم مصرف‌کننده نهایی که مردم هستند، می‌رود.

هدایت‌نیا ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت همه کالاها، دولت پس از افزایش قیمت شیر در خردادماه امسال، بار دیگر در روزهای اخیر زمینه افزایش ۱۵ درصدی قیمت شیر را فراهم کرده که در صورت ابلاغ این موضوع و اجرایی شدن آن واحدهای صنایع لبنی با مشکلات بیشتری دست به گریبان خواهند شد.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد لبنی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: افزایش قیمت کالاها و خدمات در ماه‌های گذشته، دولت را به سمت افزایش ۱۵ درصدی قیمت شیر خام سوق داده است، این در حالی است که چهار قلم از محصولات لبنی از جمله پنیر، شیر نایلونی، شیر بطری کم‌چرب و پنیر نسبتاً چرب که در زمره خوراکی‌های عمومی هستند و دولت در قیمت‌گذاری آن‌ها دخالت دارد و قیمت ارشادی بابت آن‌ها داده است.

وی اظهار کرد: با توجه به نبود کشش در بازار، در حال حاضر تولیدکنندگان هر قالب پنیر را با وجود آن‌که دولت ۲۳۰ هزار تومان قیمت داده به قیمت ۱۶۰ هزار تومان عرضه می‌کنند، اما این قیمت‌ها کششی در بازار ندارد و با افزایش قیمت دوباره شیر خام و افزایش قیمت سایر محصولات لبنی سرانه مصرف شیر و محصولات لبنی کاهش چشمگیری خواهند یافت.

هدایت نیا ادامه داد: افزایش قیمت شیر خام به‌طور طبیعی منجر به افزایش قیمت محصولات لبنی می‌شود؛ این در حالی است که در شرایط فعلی سود کارخانجات لبنی که سهام‌شان در بورس عرضه‌شده ۵ درصد است و سایر واحدهای صنایع لبنی نیز در وضعیت سربه سر قرارگرفته‌اند. در این شرایط این صنایع وضعیت رو به افولی دارند به‌طوری که اغلب آن‌ها مقدار زیادی کره و شیرخشک دپو شده دارند.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد لبنی خراسان رضوی با اشاره به عدم ثبات قیمت‌ها در بازار، به افزایش شدید هزینه‌های نهاده‌ها، بسته‌بندی، حمل‌ونقل و نوسانات ارز اشاره کرد و گفت: محصولات لبنی به دلیل نبود کشش در بازار، قادر به رقابت در بازار داخل نیستند و به دلیل تحریم و وجود مشکلاتی در حوزه صادرات و افزایش هزینه‌ها، در بازار خارجی امکان رقابت ندارند. به ویژه آن‌که مصائب مربوط به عودت ارزی نیز گریبان‌گیر واحدهای صنایع لبنی است.

هدایت نیا درباره وضعیت کاهش صادرات محصولات لبنی، ادامه داد: صادرات شیرخشک بین ۳۰ الی ۴۰ درصد کاهش‌یافته به‌طوری که صادرات شیر خشک از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به ۶۰۰ میلیون دلار رسیده است؛ این در حالی است که واحدهای صنایع لبنی شیرخشک را به قیمت ۲.۴ دلار صادر می‌کنند؛ اما قیمت گمرکی محصول ۳.۸ دلار است. همچنین کره را تولیدکنندگان صنایع لبنی ۲ دلار زیر قیمت جهانی می‌فروشند، لذا در این شرایط کار واحدهای صنایع لبنی سخت‌تر شده است؛ زیرا مجبورند برای جلوگیری از تعطیلی، با توجه به عدم کشش این محصولات در بازار داخلی به بازارهای خارجی صادرات داشته باشند اما صادرات هم در شرایط تحریم و بسته شدن بازارهای صادراتی دردسرساز است.

دبیر اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد لبنی خراسان رضوی با اشاره به ثابت بودن قیمت جهانی محصولات لبنی، گفت: افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه بسته‌بندی و... سبب افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی محصولات لبنی در یک‌سال اخیر در کشورمان شده است. این در حالی است که در بازارهای جهانی این محصولات درنهایت ۳ الی ۴ درصد افزایش قیمت سالانه دارند و همین امر منجر به این می‌شود صنایع لبنی نتوانند در بازار جهانی رقابت کنند. البته همان میزان کم صادرات انجام شده برای عودت ارزی و مشکلات موجود در سیستم بانکی به دلیل تحریم‌ها صنایع لبنی را با مشکلات بسیاری مواجه کرده که در صورت عدم رفع این مشکلات این صنایع دچار مشکل خواهند شد.