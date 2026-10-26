فلاویو بولسونارو از پذیرش شکست خودداری کرد و خواستار ابطال انتخابات برزیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فلاویو بولسونارو با رد نتیجه دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، اعلام کرد شکست خود در برابر لولا داسیلوا را نمی‌پذیرد و برای ابطال انتخابات تلاش خواهد کرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد فلاویو بولسونارو، سناتور برزیلی روز یکشنبه اعلام کرد شکست در برابر لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس‌جمهور برزیل را نمی‌پذیرد و خواستار ابطال انتخابات دور دوم ریاست‌جمهوری خواهد شد.

بولسونارو تمدید دو ساعته زمان رأی‌گیری با حکم کریستیانو زانین، قاضی دیوان عالی برزیل را «غیرقابل‌قبول» خواند.

لولا داسیلوا در این انتخابات به پیروزی رسید و چهارمین دوره غیرمتوالی ریاست‌جمهوری خود را به دست آورد.

منبع: رویترز

برچسب ها: انتخابات برزیل ، لولا داسیلوا
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