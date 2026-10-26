باشگاه خبرنگاران جوان - پخش فصل دوم «روشنایی شب» به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی و نویسندگی عباس نعمتی، دوشنبه ۴ آبان از شبکه یک آغاز خواهد شد.

در فصل اول، سبحان و تیمش در دل پرونده‌های جاسوسی و خرابکارانه به شبکه‌ای رسیدند که ماجرا تازه از همان‌جا جدی‌تر شد و حال با پرونده‌ها و اتفاقات تازه در ادامه‌ی روایت این ماجرا همراه ما باشید.

رویا نونهالی، پرویز فلاحی‌پور، خاطره اسدی، محسن غفاری، علیرام نورایی، ایرج نوذری، مجید مشیری، علی جلالی، سعید رضایی، عبدالحلیم تقلبی، تایا پسترتسووا، پروین ملکی، حسن ولیخانی، آرمیتا مرادی، مریم نیک‌رفتار، سایان کارگری، منصور نوری، بهنام عموخلیل، بشیر نیکزاد، حسین حبیبی، امیرعلی مشیری، حمید رضایی، حسین بخشی، نگار فلاحی‌پور، سماح قریشی، یگانه سبزه‌پرور، سعید فتحی، حسین داداشی‌پور، زهره حجازی‌مهر، فاطمه حاجوی و ... در این سریال بازی کرده‌اند.

سریال «روشنایی شب» روز‌های زوج؛ ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت ۰۱:۳۰، ۱۵:۱۵ روی آنتن می‌رود.