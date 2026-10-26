پخش فصل دوم «روشنایی شب» به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی و نویسندگی عباس نعمتی، دوشنبه ۴ آبان از شبکه یک آغاز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پخش فصل دوم «روشنایی شب» به کارگردانی محمود معظمی و تهیه‌کنندگی بهروز مفید و مصطفی رضوانی و نویسندگی عباس نعمتی، دوشنبه ۴ آبان از شبکه یک آغاز خواهد شد.

در فصل اول، سبحان و تیمش در دل پرونده‌های جاسوسی و خرابکارانه به شبکه‌ای رسیدند که ماجرا تازه از همان‌جا جدی‌تر شد و حال با پرونده‌ها و اتفاقات تازه در ادامه‌ی روایت این ماجرا همراه ما باشید.

رویا نونهالی، پرویز فلاحی‌پور، خاطره اسدی، محسن غفاری، علیرام نورایی، ایرج نوذری، مجید مشیری، علی جلالی، سعید رضایی، عبدالحلیم تقلبی، تایا پسترتسووا، پروین ملکی، حسن ولیخانی، آرمیتا مرادی، مریم نیک‌رفتار، سایان کارگری، منصور نوری، بهنام عموخلیل، بشیر نیکزاد، حسین حبیبی، امیرعلی مشیری، حمید رضایی، حسین بخشی، نگار فلاحی‌پور، سماح قریشی، یگانه سبزه‌پرور، سعید فتحی، حسین داداشی‌پور، زهره حجازی‌مهر، فاطمه حاجوی و ... در این سریال بازی کرده‌اند.

سریال «روشنایی شب» روز‌های زوج؛ ساعت ۲۲:۱۵ از شبکه یک سیما پخش می‌شود و تکرار آن روز بعد ساعت ۰۱:۳۰، ۱۵:۱۵ روی آنتن می‌رود.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
سریال «روشنایی شب» از ۴ آبان مهمان خانه‌ها می‌شود
آژانس دوستی دوباره مسافر می‌گیرد؛ بهرنگ توفیقی پشت فرمان فصل دوم
سیمافیلم در «آسباد» به سراغ بازیگران بومی وحرفه‌ای سیستان‌‌و‌بلوچستان رفت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۹ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
مختار هم پخش کنید
۱
۰
پاسخ دادن
فاطمیه امسال زیر بیرق خون‌خواهی
عبور از رادیوی نسل دوم به نسل پنجم، نیازمند برنامه‌ریزی و خردورزی راهبردی است
کارگردان سریال «آسباد»: انعکاس تصویر واقعی و مثبت در رسانه خواسته اهالی سیستان و بلوچستان بود
آخرین اخبار
کارگردان سریال «آسباد»: انعکاس تصویر واقعی و مثبت در رسانه خواسته اهالی سیستان و بلوچستان بود
فاطمیه امسال زیر بیرق خون‌خواهی
عبور از رادیوی نسل دوم به نسل پنجم، نیازمند برنامه‌ریزی و خردورزی راهبردی است
مستند «مبارزه برای صلح» به‌کارگردانی داوود مرادیان آماده پخش شد
تمام ظرفیت رادیو در خدمت آمادگی دفاعی و افزایش آگاهی مردم است
بیش از ۸۰ ساعت پخش زنده؛ روایت افتخارآفرینی ورزشکاران ایران در «دهکده آسیایی» شبکه ورزش
پناه الوانی: «ژاپنی» را برای تماشاگر ساختم، نه جشنواره‌ها
فصل دوم «روشنایی شب» از امشب در قاب شبکه یک