باشگاه خبرنگاران جوان - آزمون دکتری سال ۱۴۰۶، طبق قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مجلس شورای اسلامی (مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) برگزار خواهد شد.

این آزمون در دو مرحله شامل سنجش علمی (آزمون متمرکز) و مصاحبه علمی، سنجش علمی و ارزیابی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری برگزار می‌شود. جزئیات کامل شرایط و ضوابط ثبت نام و شرکت در این آزمون در همین دفترچه راهنما آمده است.

آزمون دکتری جهت ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه- غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان و مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود.

دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۶ نیز همانند سال گذشته آزمون مجزایی ندارد و علاقه‌مندان به تحصیل در این دانشگاه، لازم است در آزمون سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام کنند.

ثبت‌نام برای آزمون ورودی مقطع دکتری نیمه‌متمرکز سال ۱۴۰۶ از روز گذشته یکشنبه سوم آبان آغاز شد و در روز شنبه، نهم این ماه پایان می‌پذیرد.

لازم به تأکید است که ثبت‌نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق تارنمای این سازمان به نشانی www.sanjesh.org انجام خواهد شد. هر متقاضی براساس ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای ثبت‌نام و شرکت در آزمون می‌تواند در یک کدرشته امتحانی ثبت‌نام و در آزمون مربوط شرکت نماید.

متقاضیان لازم است که ابتدا دفترچه راهنمای ثبت‌نام را مطالعه نموده و در صورت واجد شرایط بودن، نسبت به پرداخت هزینۀ خرید کارت اعتباری ثبت‌نام در آزمون اقدام کنند.

براساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده، آزمون مذکور در صبح روز جمعه، ۱۶ بهمن ماه جاری برگزار خواهد شد. متقاضیان لازم است از روز دوشنبه ۱۲ تا ۱۵ بهمن ماه با مراجعه به تارنمای این سازمان نسبت به تهیۀ پرینت کارت شرکت در آزمون و راهنمای شرکت در آزمون اقدام کنند. محل آزمون متقاضیان با توجه به آمار متقاضیان بر اساس استان و شهرستان انتخابی که در تقاضانامۀ ثبت‌نامی خود اعلام کرده‌اند، تعیین می‌شود.

داشتن کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی یا اشتغال به تحصیل در سال آخر مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی (با فارغ التحصیلی حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۵) که مدرک مذکور مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

مجموعه امتحانی انتخابی متقاضیان در مقطع دکتری باید متناسب با رشته تحصیلی مقاطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی آنها و مطابق ستون مربوط به رشته‌های مرتبط، جدول رشته‌ها و مواد امتحانی آزمون باشد. در هر مرحله‌ای مشخص شود که رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی با مجموعه امتحانی انتخابی در آزمون دکتری بر اساس مندرجات دفترچه تناسب ندارد، از ادامه پذیرش (در مراحل بررسی و مصاحبه) این دسته از متقاضیان خودداری شده و حتی در صورت قبولی، از ادامه تحصیل آنان جلوگیری به عمل آمده و قبولی ایشان لغو می‌شود.

در صورت قبولی در رشته‌هایی که پذیرش آنان از نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۷-۱۴۰۶ آغاز می‌شود، به شرط دریافت مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا دکتری عمومی تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۶، ثبت نام و ادامه تحصیل آنان بلامانع است.

دانشجویان سال آخر یا فارغ التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای (به جز فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد پیوسته، دکتری عمومی دامپزشکی و دکتری پزشکی)، که معدل آنان کمتر از ۱۴ است، حق ثبت نام و شرکت در این آزمون را ندارند.

همة اتباع غیرایرانی متقاضی ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ در صورت داشتن شرایط و ضوابط اعلام شده، باید در زمان ثبت نام و مرحله شروع به ثبت نام، شناسه یکتا (۱۰ رقمی) خود را که قبال دریافت کرده‌اند یا در کارت اقامت قانونی آنان درج شده است، در قسمت مربوط وارد کنند.

فقط اتباع غیرایرانی که مجوز اقامت در ایران داشته و دارای شناسه یکتا (۱۰ رقمی) از وزارت کشور هستند، مجاز به ثبت نام در آزمون هستند، درصورتی که فاقد شناسه یکتا (۱۰ رقمی) هستند، به نزدیکترین دفتر خدمات کفالت و اقامت اتباع خارجی در منطقه محل سکونت خود مراجعه و آن را دریافت کنند.

پذیرفته شدگان دوره غیر از روزانه آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۵ و همچنین دانشجویان شاغل به تحصیل در دوره‌های غیر از روزانه دکتری نیمه متمرکز (به شرط نداشتن مشکل نظام وظیفه برای برادران)، می‌توانند بدون انصراف از تحصیل و در صورت داشتن سایر شرایط و ضوابط مندرج در این دفترچه راهنما، در آزمون دکتری نیمه متمرکز سال ۱۴۰۶ ثبت نام و شرکت کنند. این دسته از متقاضیان پس از اعلام نتایج نهایی در صورت قبولی در رشته جدید، باید فرم انصراف قطعی از رشتة قبلی خود را به دانشگاه محل قبولی جدید ارائه دهند.

فارغ التحصیلان و دانشجویان رشته‌های گروه پزشکی متقاضی شرکت در این آزمون، قبل از اقدام به ثبت نام باید توجه داشته باشند که از لحاظ طرح تعهد خدمت به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وضعیت خود را مشخص و از نظر وزارت مذکور منعی برای ثبت نام و شرکت در آزمون و ادامه تحصیل (در صورت قبولی) نداشته باشند؛ در غیر این صورت مسئولیت عواقب بعدی، بر عهده متقاضی خواهد بود.

بر اساس ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده (۷۰) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب هیئت وزیران استفاده مجدد مشمولین پذیرفته شده در هر مقطع در آزمون‌های سراسری و تحصیلات تکمیلی در دوره‌های نوبت دوم، پیام نور، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر دوره‌های شهریه پرداز از سهمیه مشمولین این آیین نامه در صورت انصراف از تحصیل علاوه بر ماده (۳) این آیین نامه حداکثر تا یکبار دیگر بلامانع است.

پذیرش نهایی از بین متقاضیان معرفی شده به دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی که دارای حدنصاب نمره کل نهایی اعلامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده هستند، بر اساس نتیجه سنجش عمومی (آزمون متمرکز) و نتیجه مصاحبه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، بررسی مدارک یا هر روش دیگر مطابق آیین نامه‌های مربوط، اولویت کدرشته محل‌های انتخابی و ظرفیت اعلام شده و سهمیه متقاضی صورت خواهد گرفت.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو، برای همه افرادی که در مصاحبه کدرشته محل معرفی شده حاضر شده‌اند، نمره مصاحبه (ارزیابی سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری و مصاحبه علمی و سنجش عملی و همچنین طرحواره در رشته محل‌های پژوهش محور) را بر اساس شیوه نامه ابلاغی سازمان سنجش آموزش کشور تعیین و برای گزینش نهایی به این سازمان اعلام می‌کنند.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی پذیرنده دانشجو، برای هر کدرشته محل، حدنصاب نمره کل نهایی تعیین می‌کند.

دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مجاز به برگزاری آزمون کتبی و شفاهی از متقاضیان معرفی شده برای مرحله دوم بوده و نمره آن در مقدار نمره مصاحبه علمی و سنجش علمی لحاظ می‌شود.

پذیرفته شدگان دوره روزانه مقطع دکتری، با توجه به تعهدات مربوط به آموزش رایگان، مؤظفاند هنگام ثبت نام، تعهد خدمت به میزان مدت تحصیل خود بسپارند تا در صورت نیاز، در محلی که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین می‌کند، خدمت کنند.

بهره‌مندان از مزایای صندوق‌های رفاه دانشجویان، چنانچه قصد ادامه تحصیل در مقطع بالاتر را داشته باشند، می‌توانند با سپردن تضمین کافی (به تشخیص صندوق‌های رفاه دانشجویان) به صندوق‌های مذکور، انجام تعهد خود را به بعد از خاتمه مقطع تحصیلی جدید موکول کنند.

چنانچه هر یک از فارغ تحصلان پس از اشتغال و کسب درآمد نسبت به پرداخت اقساط وام خود اقدام نکرده باشند، مشمول تسهیلات موضوع این بند نخواهند شد و باید قبل از ثبت نام در مقطع تحصیلی جدید با صندوق‌های رفاه دانشجویان تسویه حساب کنند.

استفاده از مأموریت آموزشی تابع مقررات مربوطه است و شرکت و پذیرش در آزمون برای متقاضی به منزله موافقت با مأموریت آموزشی نخواهد بود. تعهدات خدمت پذیرفته شدگان رشته‌های بورسیه و آموزش و پرورش مطابق قوانین و مقررات مربوط به آن می‌باشد.