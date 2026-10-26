معاون وزیر خارجه عربستان با اشاره به سفر هیئت کشور‌های عضو توافق مکه به تهران، تاکید کرد این سفر در راستای کاهش تنش است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - معاون وزیر خارجه عربستان سعودی امروز دوشنبه اعلام کرد که نشستی میان کشور‌های عضو توافق‌نامه دفاع مشترک مکه شامل ترکیه، پاکستان و عربستان و مقام‌های ایرانی، امروز در تهران برگزار می‌شود.

او اعلام کرد سفر هیئت کشور‌های عضو این توافق‌نامه به تهران در چارچوب تلاش‌ها برای کاهش تنش میان طرف‌های بحران انجام می‌شود و هدف از آن، تاکید بر نقش محوری این کشور‌ها در برقراری و تقویت امنیت منطقه است.

پیش از این علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران خبر داد که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان، عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان و ابراهیم کالین رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه در سفر به تهران در نشستی مشترک حضور خواهند داشت.

باقری تاکید کرد: هر سه کشور حاضر در این نشست می‌توانند به همراه ایران با استفاده از تجربه موفق جمهوری اسلامی ایران در امنیت سازی ملی (در جریان جنگ تحمیلی سوم)، گامی موثر برای ایجاد یک امنیت درون‌زای منطقه‌ای بردارند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: جنگ منطقه ای ، وزیر دفاع عربستان ، اطلاعات ترکیه
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