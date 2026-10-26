باشگاه خبرنگاران جوان - محمد مالمیر دوشنبه ۴ آبان در جمع خبرنگاران گفت: روز گذشته یکشنبه ۳ آبان گزارشی مبنی بر وقوع یک فقره برق‌گرفتگی منجر به فوت در یکی از باغات شهرستان نهاوند به این اداره‌کل اطلاع رسانی شد. در این حادثه، مردی ۴۷ ساله حین سنتی‌تکانی و چیدن گردو از درخت، به دلیل عدم رعایت فاصله ایمنی و نزدیک شدن ابزار کار به کابل‌های برق فشار قوی برخورد کرد.

وی درباره جزئیات و علت پزشکی فوت این مرد افزود: جریان شدید برق فشار قوی از دست وی وارد و پس از عبور از بدن از ناحیه پا خارج شده که این گذر جریان متأسفانه موجبات ایست قلبی-تنفسی، سوختگی‌های شدید در نواحی مختلف بدن و در نهایت جان‌باختن لحظه‌ای این فرد را فراهم ساخته است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با ارائه آمار مقایسه‌ای تلفات برق‌گرفتگی در سطح استان خاطرنشان کرد: طی ۶ ماهه نخست امسال، ۸ نفر بر اثر برق‌گرفتگی در استان همدان جان خود را از دست داده‌اند که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته (۱۴۰۴) با ثبت ۵ فوتی، نشان‌دهنده افزایش ۶۰ درصدی این حوادث دردناک است.

مالمیر همچنین با هشدار نسبت به خطرات فصل برداشت گردو تصریح کرد: از آغاز فصل گردوتکانی در استان تاکنون، متأسفانه 5 نفر نیز بر اثر سقوط از درختان گردو جان باخته‌اند.بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد اکثر این حوادث تلخ و صدمات جبران‌ناپذیر در شهرستان‌های نهاوند، ملایر و همدان به وقوع پیوسته است.

وی با اشاره به ماهیت پرخطر سنت گردوتکانی در استان تأکید کرد: درختان کهنسال و بلندقامت گردو اغلب در مجاورت خطوط انتقال برق قرار دارند؛ در این میان استفاده از چوب‌های بلندِ خیس یا گردوتکانی در محیط‌های مرطوب، مقاومت الکتریکی را به شدت کاهش داده و چوب را به یک رسانای قوی برق تبدیل می‌کند که کوچک‌ترین نزدیک‌شدن آن به حریم کابل‌های فشار قوی، منجر به جهش جریان برق و بروز حادثه مرگبار می‌شود.