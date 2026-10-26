چرا شعار مرگ بر آمریکا در حال جهانی شدن است؟ + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در ماه‌های اخیر، اعتراضات ضد آمریکایی در کشورهای مختلف اروپا و آمریکای لاتین افزایش یافته و شعارهای ضد آمریکا به یکی از محورهای تجمعات اعتراضی تبدیل شده است. در ایتالیا، دانش‌آموزان با سوزاندن پرچم آمریکا به هزینه‌های جنگ‌افروزی این کشور اعتراض کردند؛ در یونان، معترضان در جریان سفر وزیر خارجه آمریکا خواستار تعطیلی پایگاه‌های نظامی شدند و در ایرلند، دانمارک، اسپانیا و آرژانتین نیز تجمعاتی علیه سیاست‌های واشنگتن برگزار شد. این اعتراضات، مخالفت با مداخلات نظامی آمریکا و نگرانی از پیامدهای سیاست‌های این کشور برای جوامع دیگر را بازتاب می‌دهد.

افزایش هزینه‌های انرژی و فشار بر معیشت خانوارها در پی جنگ‌ها، نگرانی از کشیده شدن کشورهای دیگر به درگیری‌های نظامی و اعتراض به آنچه معترضان جنایات جنگی می‌خوانند، از عوامل گسترش احساسات ضد آمریکایی عنوان می‌شوند. در همین زمینه، اندیشکده چتم‌هاوس پیش‌بینی کرده است که بی‌اعتمادی افکار عمومی اروپا به آمریکا، حتی با تغییر دولت در واشنگتن، ماندگار خواهد بود. تداوم این روند می‌تواند روابط آمریکا با متحدانش را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند و شکاف میان سیاست‌های واشنگتن و افکار عمومی در کشورهای مختلف را افزایش دهد.