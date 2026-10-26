باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

چرا شعار مرگ بر آمریکا در حال جهانی شدن است؟ + فیلم

از سوزاندن پرچم آمریکا در ایتالیا و اسپانیا تا اعتراضات ضد آمریکایی در یونان، ایرلند، دانمارک و آرژانتین، موجی از نارضایتی علیه سیاست‌های واشنگتن در حال گسترش است؛ موجی که ریشه‌های آن را باید در پیامد‌های اقتصادی جنگ‌ها، نگرانی از گسترش درگیری‌ها و اعتراض به مداخلات آمریکا جست‌و‌جو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ماه‌های اخیر، اعتراضات ضد آمریکایی در کشورهای مختلف اروپا و آمریکای لاتین افزایش یافته و شعارهای ضد آمریکا به یکی از محورهای تجمعات اعتراضی تبدیل شده است. در ایتالیا، دانش‌آموزان با سوزاندن پرچم آمریکا به هزینه‌های جنگ‌افروزی این کشور اعتراض کردند؛ در یونان، معترضان در جریان سفر وزیر خارجه آمریکا خواستار تعطیلی پایگاه‌های نظامی شدند و در ایرلند، دانمارک، اسپانیا و آرژانتین نیز تجمعاتی علیه سیاست‌های واشنگتن برگزار شد. این اعتراضات، مخالفت با مداخلات نظامی آمریکا و نگرانی از پیامدهای سیاست‌های این کشور برای جوامع دیگر را بازتاب می‌دهد.

افزایش هزینه‌های انرژی و فشار بر معیشت خانوارها در پی جنگ‌ها، نگرانی از کشیده شدن کشورهای دیگر به درگیری‌های نظامی و اعتراض به آنچه معترضان جنایات جنگی می‌خوانند، از عوامل گسترش احساسات ضد آمریکایی عنوان می‌شوند. در همین زمینه، اندیشکده چتم‌هاوس پیش‌بینی کرده است که بی‌اعتمادی افکار عمومی اروپا به آمریکا، حتی با تغییر دولت در واشنگتن، ماندگار خواهد بود. تداوم این روند می‌تواند روابط آمریکا با متحدانش را با چالش‌های بیشتری روبه‌رو کند و شکاف میان سیاست‌های واشنگتن و افکار عمومی در کشورهای مختلف را افزایش دهد.

مطالب مرتبط
چرا شعار مرگ بر آمریکا در حال جهانی شدن است؟ + فیلم
young journalists club

اوباما علیه ترامپ + فیلم

چرا شعار مرگ بر آمریکا در حال جهانی شدن است؟ + فیلم
young journalists club

افشای ابعاد شکست ترامپ + فیلم

چرا شعار مرگ بر آمریکا در حال جهانی شدن است؟ + فیلم
young journalists club

بررسی مطالبه پوچ آمریکا از ایران + فیلم

پربیننده‌ترین‌ها
انتشار بخش‌هایی از درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب برای اولین بار + فیلم
۱۵۴۵

انتشار بخش‌هایی از درس خارج فقه رهبر معظم انقلاب برای اولین بار + فیلم

۰۳ . آبان . ۱۴۰۵
 راهبرد ایران در تنگه هرمز؛ افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر ترامپ! + فیلم
۳۴۳

 راهبرد ایران در تنگه هرمز؛ افزایش هزینه‌های جنگ و فشار بر ترامپ! + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
اوباما علیه ترامپ + فیلم
۳۰۵

اوباما علیه ترامپ + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
مصرف خودسرانه کورتون؛ از تضعیف سیستم ایمنی تا تأخیر در بهبودی + فیلم
۲۲۵

مصرف خودسرانه کورتون؛ از تضعیف سیستم ایمنی تا تأخیر در بهبودی + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
احساس تنهایی چگونه سلامت جسم و روان را تهدید می‌کند؟ + فیلم
۲۰۹

احساس تنهایی چگونه سلامت جسم و روان را تهدید می‌کند؟ + فیلم

۰۴ . آبان . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha