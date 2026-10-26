باشگاه خبرنگاران جوان - ویژه‌برنامه «دهکده آسیایی» شبکه ورزش هم‌زمان با برگزاری بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶، از ۲۶ مهر تا ۲ آبان، با پوشش گسترده رقابت‌ها و افتخارآفرینی ورزشکاران کشورمان، مخاطبان را در جریان آخرین رویداد‌ها و نتایج این رقابت‌ها قرار داد.

این ویژه‌برنامه که هم‌زمان با آغاز رسمی مراسم افتتاحیه تا اختتامیه بازی‌ها روی آنتن رفت، بیش از ۸۰ ساعت پخش زنده داشت و با تولید و پخش نزدیک به ۶۰ آیتم و گزارش تحلیلی، از جمله گفت‌و‌گو با مدال‌آوران، گزارش‌های میدانی، اخبار لحظه‌ای و تحلیل رقابت‌ها، تلاش کرد تصویری جامع از عملکرد کاروان ایران با نام «جان‌فدای ایران قوی» ارائه کند.

حضور تیم رسانه‌ای در ناگویا و ارتباط مستقیم با قهرمانان

یکی از ویژگی‌های این برنامه، استقرار تیم رسانه‌ای شبکه ورزش در شهر ناگویا ژاپن بود. این تیم با برقراری ارتباط‌های زنده با مدال‌آوران، پوشش مستقیم رقابت‌های نمایندگان ایران و تهیه گزارش‌های میدانی، امکان پیگیری نزدیک‌تر رویداد‌ها را برای مخاطبان فراهم کرد. همچنین بخشی از برنامه به‌صورت استودیویی از ناگویا پخش شد.

«دهکده آسیایی» در دو بخش شش‌ساعته، مجموعاً ۱۲ ساعت در شبانه‌روز، از حدود ساعت ۳ بامداد تا ۱۵، آخرین نتایج و تحولات بازی‌ها را پوشش می‌داد.

ویژگی‌های تولیدی و محتوایی ویژه‌برنامه

این برنامه به تهیه‌کنندگی ناصر عالمی، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع تولید و اطلاع‌رسانی، ویژگی‌های متعددی داشت.

حضور مدال‌آوران طلایی در استودیوی برنامه در روز پایانی؛ تولید مستند‌های کوتاه درباره رشته‌های مختلف ورزشی؛ حضور دو مجری در استودیو و اطلاع‌رسانی لحظه‌ای درباره نتایج رقابت‌ها؛ تولید و پخش کلیپ‌های افتخارآفرینی ورزشکاران ایران پس از کسب مدال؛ استفاده از گرافیک و نمودار‌های تصویری برای ارائه نتایج و اطلاعات مسابقات؛ پوشش زنده رشته‌های مختلف ورزشی و حضور گزارشگران در استودیو، از جمله در رشته‌های کشتی، بوکس، والیبال و وزنه‌برداری و حضور کارشناسان و قهرمانان بازی‌های پاراآسیایی در برنامه، همراه با مدال‌های کسب‌شده از جمله ویژگی‌هایی بودد که می‌توان به آنها اشاره کرد.

مجموعه این اقدامات، «دهکده آسیایی» را به یکی از قالب‌های اصلی پوشش تلویزیونی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ در شبکه ورزش تبدیل کرد و امکان دسترسی مخاطبان به اخبار، نتایج، تحلیل‌ها و حاشیه‌های رقابت‌ها را فراهم آورد.

پایان رقابت‌ها با کسب ۱۰۲ مدال برای کاروان ایران

کاروان ورزشی ایران با نام «جان‌فدای ایران قوی» و با حضور ۱۶۶ ورزشکار در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شرکت کرد و در پایان این رقابت‌ها با کسب ۱۰۲ مدال شامل ۲۶ طلا، ۳۶ نقره و ۴۰ برنز به کار خود پایان داد.

منبع: معاونت سیما