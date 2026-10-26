باشگاه خبرنگاران جوان، شهروندان سیریک گلایه دارند که آب آشامیدنی برخی مناطق بیش از یک ماه است که قطع شده است و با تانکر و و قیمت‌های بالا آب خریداری می‌کنند.

شهیدیان فرماندار سیریک می‌گوید: کمبود آب به علت نبود منابع پایدار و زیرزمینی آب است و تلاش می‌کنیم تا ظرفیت آب شیرین کن موجود را افزایش دهیم.

میلاد محبی معاون بهره برداری آب و فاضلاب استان هرمزگان نیز گفت: همه آب شرب، دام‌ها و درختان در شهرستان سیریک از آب شیریکن زیارت تامین می‌شود و این شهرستان هیچ منبع زیر زمینی ندارد.

سیدمیلاد محبی افزود: این امر موجب شده است تا سرانه استفاده آب در این شهرستان بالا باشد و آب بصورت نوبت بندی توزیع شود.

وی گفت: آب شیریکن زیارت با همه توان در حال تصفیه آب در این شهرستان است.

این در حالی است که شهروندان می‌گویند که آب شیرین کن زیارت به علت طلب پیمانکار با تمام ظرفیت کار نمی‌کند و نیاز است مسولان از نزدیک بازدید کنند.

شهرستان سیریک بیش از ۴۵ هزار نفر جمعیت دارد و از این شمار بیش از ۸۰ درصد با تنش آبی رو‌به‌رو هستند.