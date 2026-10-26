مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت از افزایش تولید روزانه میدان‌های پایدار شرق، چشمه‌خوش و دالپری به ۱۲۷ هزار بشکه خبر داد و گفت: این رقم از تعهد تولید روزانه ۱۲۰ هزار بشکه‌ای شرکت روس فراتر رفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - نصرالله زارعی با اشاره به روند اجرای پروژه‌های توسعه میدان‌های نفتی با همکاری شرکت‌های روس گفت: پروژه آبان و پایدار غرب در مراحل پایانی قرار دارد و حدود یک سال دیگر برای تکمیل آن زمان نیاز است.

وی افزود: پروژه دوم که بزرگ‌تر است و میدان‌های چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق را در بر می‌گیرد، طبق برنامه در حال اجراست و حدود دو سال دیگر برای ادامه کار آن پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت با بیان اینکه عملکرد شرکت روس در اجرای این پروژه‌ها رضایت‌بخش بوده است، تصریح کرد: تولید روزانه میدان‌های پایدار شرق، چشمه‌خوش و دالپری در آغاز دولت چهاردهم حدود ۴۱ هزار بشکه بود که اکنون به ۱۲۷ هزار بشکه رسیده است.

زارعی با اشاره به برنامه‌های پیش‌رو برای این میدان‌ها ادامه داد: با تحقق تعهد تولید قراردادی، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید فراتر از تعهد‌های پیش‌بینی‌شده و همچنین نگهداشت حجم تولید در دستور کار قرار دارد.

وی با تأکید بر رعایت الزام‌های محیط زیستی در اجرای پروژه‌های شرکت مهندسی و توسعه نفت بیان کرد: همه پروژه‌های شرکت پیوست محیط زیستی دارند و پیش از دریافت مجوز‌های لازم، هیچ اقدامی برای اجرای آنها انجام نمی‌شود.

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت هدف از برگزاری نشست‌های مرتبط با محیط زیست را شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی درباره اقدام‌های انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌رو دانست و گفت: شرکت خود را متعهد به اجرای الزام‌های محیط زیستی می‌داند و در این زمینه، رویکرد حمایتی مسئولان وزارت نفت نیز نقش مؤثری داشته است.

زارعی با اشاره به اقدام‌های انجام‌شده در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی افزود: انجام مطالعات اجتماعی در قالب دو قرارداد با دانشگاه‌ها و تولید فیلم با موضوع فعالیت‌های شرکت، از اقدام‌های انجام‌شده در این زمینه بوده است.

میدان‌های نفتی چشمه‌خوش، دالپری و پایدار شرق در غرب کشور و در محدوده عملیاتی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز غرب قرار دارند و از سال ۱۳۹۰ وارد چرخه تولید شده‌اند. قرارداد توسعه این سه میدان در بهمن ۱۳۹۸ با مشارکت شرکت‌های روس و شرکت‌های ایرانی امضا شد و پس از دریافت مجوز‌های لازم در سال ۱۳۹۹ به مرحله اجرا رسید. هدف از اجرای این طرح، افزایش و نگهداشت تولید نفت خام و بهبود بهره‌برداری از ظرفیت مخازن است.

منبع: شانا

برچسب ها: میدان نفتی ، تولید نفت
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