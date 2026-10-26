در راستای اجرای امینانه نیات واقفان خیراندیش و در قالب نهمین دوره طرح «زائران حرم حسینی» ۳۱ نفر از خادمان ثابت آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان مازندران به عتبات عالیات اعزام شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در قالب نهمین دوره طرح «زائران حرم حسینی»، تعداد ۳۱ نفر از خادمان ثابت آستان مقدس امامزادگان و بقاع متبرکه استان مازندران به عتبات عالیات اعزام شدند تا به زیارت بارگاه ملکوتی حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در کربلای معلی مشرف شوند.

آیین اعزام این زائران امروز با حضور حجت‌الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران، حجت‌الاسلام قربانی معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل و فاضلی رئیس اداره حراست این اداره کل در آستان مقدس امامزاده عباس (ع) ساری برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام حیدری جناسمی در جمع خادمان اعزامی با اشاره به جایگاه والای زیارت حضرت سیدالشهدا (ع)، بر اهمیت بهره‌مندی از فرصت‌های معنوی این سفر و تقویت پیوند قلبی با مکتب اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) تأکید کرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان مازندران همچنین با اشاره به نقش خادمان در خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران بقاع متبرکه، تکریم این قشر و توجه به ابعاد معنوی و فرهنگی فعالیت‌های آنان را از موضوعات مهم در مجموعه اوقاف دانست.

اعزام ۳۱ نفر از خادمان ثابت امامزادگان مازندران در قالب نهمین دوره طرح «زائران حرم حسینی»، در راستای اجرای امینانه نیات موقوفات و فراهم‌سازی فرصت زیارت عتبات عالیات و بهره‌مندی این خادمان از فضای معنوی حرم مطهر امام حسین (ع) انجام شد.

منبع:روابط عمومی اوقاف مازندران

برچسب ها: اوقاف مازندران ، عتبات عالیات
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