مدیرکل شیلات خوزستان با اشاره به آغاز فصل صید، گفت: صید میگوی سفید در چهار صیدگاه لیفه، بوسیف، خوریات واسطه و درویش به مدت یک ماه آزاد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید شریف موسوی صبح امروز دوشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: از اول آبان‌ماه امکان فعالیت شناورهای صیادی استان در چهار صیدگاه یادشده به مدت یک ماه فراهم شده است.

وی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های صیادی در تأمین معیشت ساحل‌نشینان و رونق اقتصادی مناطق ساحلی استان افزود: مدیریت اصولی فعالیت‌های صیادی، رعایت ضوابط و مقررات مربوط به صید و حفاظت از ذخایر آبزیان از مهم‌ترین الزامات بهره‌برداری پایدار از منابع ارزشمند دریایی به شمار می‌رود.

مدیرکل شیلات خوزستان با تأکید بر ضرورت پایبندی شناورهای صیادی به مقررات ابلاغی تصریح کرد: صیادان با رعایت مقررات و اصول صید مسئولانه می‌توانند در حفاظت از ذخایر آبزیان و تداوم فعالیت‌های صیادی نقش مؤثری ایفا کنند.

برچسب ها: صید میگو ، شناورهای صیادی
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