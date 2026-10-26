لیگ برتر فوتبال / پرسپولیس تهران _ فولاد خوزستان

در چارچوب هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران تیم فوتبال پرسپولیس در دیداری حساس برابر فولاد خوزستان قرار گرفت؛ مسابقه‌ای که سرخ‌پوشان پایتخت با پیروزی در آن فرصت داشتند فاصله خود را با تراکتور تبریز و استقلال تهران افزایش دهند و جایگاه خود را در صدر جدول مستحکم‌تر کنند، اما گل دیرهنگام وحید امیری تمام معادلات را برهم زد تا پرسپولیس دومین شکست فصل خود را تجربه کند. فولاد خوزستان با گل حساس امیری موفق شد سه امتیاز ارزشمند این مسابقه را به دست آورد؛ نتیجه‌ای که علاوه بر متوقف کردن پرسپولیس، بار دیگر نام این بازیکن باتجربه را در کانون توجهات فوتبال ایران قرار داد. شاگردان مطهری حالا با ۱۹ امتیاز به یک قدمی صدر جدول رسیده و در بین مدعیان قرار گرفتند.