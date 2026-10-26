باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا توکل شوریجه با تأکید بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ریلی استان فارس، راه‌آهن شیراز-گل‌گهر را از مطالبات مردم استان دانست و گفت: این مسیر در جابه‌جایی کالا و مسافر و توسعه ظرفیت‌های ترانزیتی نقش مهمی دارد.

او با اشاره به کندی روند اجرای این پروژه افزود: مذاکراتی با وزیران مربوطه و شرکت‌های مسئول انجام شده است و از مسئولان ذی‌ربط نیز برای بازدید از طرح دعوت شده تا روند اجرای آن با سرعت بیشتری دنبال شود.

نماینده مردم سروستان، خرامه و کوار در مجلس شورای اسلامی با تشریح آخرین وضعیت کارگاه‌های این پروژه بیان کرد: کارگاه شماره ۳ در محدوده استان فارس حدود ۷۰ درصد و کارگاه شماره ۴ در مسیر امام‌زاده اسماعیل تا شیراز حدود ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

توکل شوریجه از برگزاری جلسه‌ای در هفته آینده با حضور نمایندگان قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و گفت: این نشست با هدف بررسی موانع و تسریع در اجرای پروژه برگزار می‌شود.

او در ادامه، راه‌آهن شیراز–بوشهر را از دیگر مطالبات مهم مردم فارس برشمرد و افزود: این پروژه که در گذشته متوقف مانده بود، با برگزاری جلسات و پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری شرکت‌های مرتبط و نهاد‌های ذی‌صلاح، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس مجمع نمایندگان فارس با اشاره به پیگیری این طرح از مسیر‌های مختلف اظهار کرد: موضوع اتصال ریلی استان به خلیج فارس از طریق مجلس شورای اسلامی، قوه مجریه، کمیسیون امنیت ملی مجلس و شورای عالی امنیت ملی دنبال می‌شود تا زمینه تحقق این مطالبه فراهم شود.

توکل شوریجه تأکید کرد: تکمیل مسیر‌های ریلی شیراز–گل‌گهر و شیراز–بوشهر می‌تواند به تقویت حمل‌ونقل بار و مسافر، تسهیل ارتباط فارس با بنادر جنوبی و افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی استان کمک کند.

او تأمین منابع مالی، رفع موانع اجرایی و تداوم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول در سطح ملی و استانی را از عوامل مؤثر در پیشبرد این پروژه‌ها دانست.

منبع: مجمع نمایندگان فارس