شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی گوشه‌هایی از حال و هوای شب‌های اقتدار و مقاومت در شهر تهران را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه شهر تهران در شب دویست و سی و هشتمین شب از تجمعات، با گردهمایی در محیطی پرشور خود در میدان تجریش، بر اتحاد و اقتدار ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان تأکید کردند. در این گردهمایی حماسی مردم با حضور پرشور خود به جنایت‌های ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار در جنگ تحمیلی سوم تاکید کردند.
شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای این مراسم را به نمایش گذاشت.

منبع: روح الله نظام - تهران

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برچسب ها: تجمعات شبانه ، رهبر شهید انقلاب ، سوژه خبری
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