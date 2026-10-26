باشگاه خبرنگاران جوان - مردم ولایت‌مدار و همیشه در صحنه شهر تهران در شب دویست و سی و هشتمین شب از تجمعات، با گردهمایی در محیطی پرشور خود در میدان تجریش، بر اتحاد و اقتدار ملت ایران در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان تأکید کردند. در این گردهمایی حماسی مردم با حضور پرشور خود به جنایت‌های ترامپ و نتانیاهوی جنایتکار در جنگ تحمیلی سوم تاکید کردند.

شهروندخبرنگار ما فیلمی از حال و هوای این مراسم را به نمایش گذاشت.

منبع: روح الله نظام - تهران

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.